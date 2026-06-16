Wo finden die Relegationsspiele am Wochenende statt?

An diesem Wochenende stehen in Württemberg wieder zahlreiche Spiele in den jeweiligen Relegationsrunden an. In der Oberliga, Verbandsliga und den vier württembergischen Landesligen gibt es jeweils noch einen Startplatz vergeben. Auf FuPa gibt es die Übersicht auf die Übertragunsorte.
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Rückspiel
Spielort: FC Holzhausen
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Finale
Spielort: SV Neustetten (Vogelsangstr. 40, 72149 Neustetten)
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Finale
Spielort: Neckarsulmer Sport-Union (Pichterichstr. 71, 74172 Neckarsulm)
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Finale
Spielort: TSV Dagersheim (Waldstr., 71034 Böblingen)
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Finale
Spielort: VfR Sulz (Jahnstr., 72172 Sulz am Neckar)
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Finale
Spielort: FV Biberach (Wilhelm-Leger-Str., 88400 Biberach an der Riß)
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