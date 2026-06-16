 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Wo finden die Relegationsspiele am Wochenende statt?

Auf FuPa gibt es die Übersicht auf die überregionalen Duelle.

von Timo Babic · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Verbandsliga WFV 25/26
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1 25/26
LL Württemberg St. 3
LL Würt. St. 4 25/26

An diesem Wochenende stehen in Württemberg wieder zahlreiche Spiele in den jeweiligen Relegationsrunden an. In der Oberliga, Verbandsliga und den vier württembergischen Landesligen gibt es jeweils noch einen Startplatz vergeben. Auf FuPa gibt es die Übersicht auf die Übertragunsorte.

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Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg

Rückspiel

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
15:00

Spielort: FC Holzhausen

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Relegation zur Verbandsliga Württemberg

Finale

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgFC Rottenburg
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
15:00

Spielort: SV Neustetten (Vogelsangstr. 40, 72149 Neustetten)

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 1

Finale

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
15:00live

Spielort: Neckarsulmer Sport-Union (Pichterichstr. 71, 74172 Neckarsulm)

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 2

Finale

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
SV Ebersbach/Fils
SV Ebersbach/FilsEbersbach/F.
15:00

Spielort: TSV Dagersheim (Waldstr., 71034 Böblingen)

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 3

Finale

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Gechingen
Sportfreunde GechingenSF Gechingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
15:00

Spielort: VfR Sulz (Jahnstr., 72172 Sulz am Neckar)

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 4

Finale

So., 21.06.2026, 18:00 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
18:00

Spielort: FV Biberach (Wilhelm-Leger-Str., 88400 Biberach an der Riß)

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