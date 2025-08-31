Wo es bei Mennrath zu Saisonbeginn noch hakt

Zum Auftakt gab es zunächst ein 1:1-Unentschieden gegen die VSF Amern; der Ausgleich durch Amern fiel in der Nachspielzeit. Am vergangenen Sonntag folgte eine vermeidbare 1:5-Schlappe bei der SG Unterrath. Nach dem 1:1-Pausenstand waren es zwei schwache Minuten in Halbzeit zwei, in denen Mennrath das Spiel entglitt. Es folgte ein Doppelschlag durch Unterrath, von dem sich die Mannschaft nicht mehr erholte. Zum Schluss ließen zwei individuelle Fehler das Ergebnis auf 1:5 anwachsen.

„Das war von den ersten Halbzeiten ordentlich, sicherlich aber noch mit Luft nach oben sowohl individuell von jedem Spieler als auch im Ganzen als Mannschaft. Es wäre aber vermessen zu erwarten, dass man nach acht Wochen schon all das sehen würde, was man so erwartet“, erklärt Trostel.

Das Spielsystem habe sich im Vergleich zur Vorsaison und der Arbeit von Trostels Vorgänger Simon Netten nicht großartig verändert. Allerdings gibt es bei jedem Trainer neue Herangehensweisen bei der Positionierung auf dem Platz oder der Spieleröffnung. „Inhaltlich ist da das eine oder andere neu gewesen. Das wird sich auch im Laufe der nächsten Wochen mehr einspielen. Wir haben aber schon Dinge auf dem Platz gebracht“, so Trostel. Wichtig ist indessen für ihn, dass die Mannschaft die Konstanz in der Leistung über zwei Halbzeiten hinbekommt.

„Uns fehlt im Moment noch die Stabilität in bestimmten Dingen. Wir dürfen uns nicht aus dem Konzept bringen und von Ereignissen herunterziehen lassen, die wir teilweise selbst verschuldet haben. Damit tun wir uns im Moment noch schwer“, sagt Mennraths Trainer.