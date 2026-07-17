Wo die Vorbereitung an der Bergstraße besonders spannend ist

Kreis Bergstraße. Die Vorbereitungszeit ist im Amateurfußball auch die Zeit der Stadt- oder Ortsmeisterschaften. Während die Bensheimer erst am Wochenende (17. bis 19. Juli) die neue Nummer eins der Stadt ermitteln, sind die Fronten in Heppenheim und in Lautertal bereits geklärt. Beim Heppenheimer Stadtpokal setzte sich Kreisoberligist FC Starkenburgia gegen die Konkurrenz durch (wir berichteten), auch im Lautertal behielt mit der SG Reichenbach der klassenhöchste Vertreter die Oberhand.
Der Kreisoberligist besiegte durch Tore von Moritz Kaffenberger und Nico Roth zunächst D-Ligist SG Lautern/Schönberg mit 2:1, ehe er sich auch gegen den A-Liga-Vertreter SG Brandau/Gadernheim behauptete. Kevin Bruns, Nik Nonnemann (2) sowie Jascha Kaffenberger steuerten die Tore zum Reichenbacher 4:3-Erfolg bei. Im dritten Spiel des Tages setzte sich Brandau/Gadernheim mit 5:1 gegen Lautern/Schönberg durch.
Aus einer gemeinsamen Idee der Vereine SC Olympia Lorsch, Tvgg Lorsch und SSG Einhausen ist etwas ganz Besonderes entstanden: der Weschnitz-Cup, der am Wochenende erstmals über die Bühne ging. Die Tvgg Lorsch räumte dabei gleich doppelt ab: Sowohl die erste Mannschaft als auch die Reserve sicherten sich den Sieg – jeweils denkbar knapp gegen Gastgeber SC Olympia.
Einen festen Platz im Vorbereitungskalender hat überdies die Sportwoche der KSG Mitlechtern, die am Dienstag mit der Partie zwischen Gastgeber SG Lörzenbach/Mitlechtern und dem FC Ober-Abtsteinach (18.30 Uhr) beginnt. Unmittelbar danach trifft A-Ligist SV Affolterbach auf Starkenburgia Heppenheim. Weitere Teilnehmer sind die SG Hammelbach/Scharbach und die SG Lindenfels/Winterkasten. Die Vorrundenspiele finden bis Donnerstag jeweils um 18.30 und 20 Uhr statt, am Samstag folgen ab 14.30 Uhr die Platzierungsspiele. Die Reserven von Lörzenbach/Mitlechtern, Lindenfels/Winterkasten, des FSV Rimbach und des FC Fürth messen am Freitag ab 18 Uhr ihre Kräfte beim „Blitzturnier der 1b-Mannschaften“.
Doch nicht nur in Freundschaft wird derzeit gespielt, im Kreispokal gab es bereits die ersten Pflichtspiele der neuen Saison. Die Ergebnisse: TV Lampertheim – FV Biblis 2:0, TG Jahn Trösel – VfB Lampertheim 3:1, FC Italia/SKV Amed Bensheim – SG Lörzenbach/Mitlechtern 1:2. – Nächstes Spiel (Mittwoch, 20 Uhr): ISC Fürth – FSV Zotzenbach.