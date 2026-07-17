Wo die Vorbereitung an der Bergstraße besonders spannend ist

Einen festen Platz im Vorbereitungskalender hat überdies die Sportwoche der KSG Mitlechtern, die am Dienstag mit der Partie zwischen Gastgeber SG Lörzenbach/Mitlechtern und dem FC Ober-Abtsteinach (18.30 Uhr) beginnt. Unmittelbar danach trifft A-Ligist SV Affolterbach auf Starkenburgia Heppenheim. Weitere Teilnehmer sind die SG Hammelbach/Scharbach und die SG Lindenfels/Winterkasten. Die Vorrundenspiele finden bis Donnerstag jeweils um 18.30 und 20 Uhr statt, am Samstag folgen ab 14.30 Uhr die Platzierungsspiele. Die Reserven von Lörzenbach/Mitlechtern, Lindenfels/Winterkasten, des FSV Rimbach und des FC Fürth messen am Freitag ab 18 Uhr ihre Kräfte beim „Blitzturnier der 1b-Mannschaften“.

Doch nicht nur in Freundschaft wird derzeit gespielt, im Kreispokal gab es bereits die ersten Pflichtspiele der neuen Saison. Die Ergebnisse: TV Lampertheim – FV Biblis 2:0, TG Jahn Trösel – VfB Lampertheim 3:1, FC Italia/SKV Amed Bensheim – SG Lörzenbach/Mitlechtern 1:2. – Nächstes Spiel (Mittwoch, 20 Uhr): ISC Fürth – FSV Zotzenbach.