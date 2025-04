Wo die SpVg Schonnebeck in der Regionalliga spielen würde

Kein Team hat in dieser Saison häufiger auf Platz eins der Oberliga Niederrhein gestanden als die SpVg Schonnebeck. Das Team von Dirk Tönnies verlor zuletzt zwar das Topspiel gegen den SC St. Tönis, steht aber trotzdem weiter an der Spitze der Liga. Dieser Platz soll auch an Gründonnerstag bei Sportfreunde Niederwenigern verteidigt werden (zum Liveticker) . Gelingt der Aufstieg in die Regionalliga West, benötigen die "Schwalben" zunächst ein Ausweichstadion.

Als amtierender Vizemeister wäre Schonnebeck bereits in der Vorsaison zum Klassensprung berechtigt gewesen, weil Meister Sportfreunde Baumberg verzichtete. Aber auch die Essener mussten vor einem guten Jahr die Regionalliga sausen lassen, weil am Schetters Busch nicht gespielt werden konnte. Die Mehraufwände wie Miete, die mit einem Regionalliga-Aufstieg verbunden sind, waren damals zu hoch.

Umbau nicht beschlossen - gespielt würde beim ETB Schwarz-Weiß Essen

Es ist also einerseits noch offen, wann und in welchem Umfang der Schetters Busch ertüchtigt wird, andererseits ist schon sicher, dass die SpVg Schonnebeck im Falle eines Aufstiegs erstmal nicht in der Regionalliga West daheim spielen kann. Daher braucht es eine Ausweichstätte - und die hat Schonnebeck in seinem Lizenzantrag benannt. Davidheimann führte aus: „Nein, unser Stadion ist momentan nicht regionalligatauglich. Wir haben unsere Regionalliga-Lizenzierung mit dem Stadion am Uhlenkrug beantragt. Im Falle eines Aufstiegs werden wir uns mit Schwarz-Weiß Essen abstimmen und das Stadion teilen."