Wo der SV Sonsbeck eine große Baustelle hat

Trotz Verletzungspech fand sich die Mannschaft von Losing am siebten Spieltag auf Rang zwei wieder. Unter anderem aus der Bundesliga, in der wie in der Oberliga Niederrhein auch 18 Teams spielen, ist oft zu hören, ab dem zehnten Spieltag sei die Tabelle aussagekräftig. Davon ist die Sieben nicht allzu weit entfernt. Also her mit der Schwarz-Weiß-Denke und den SV Sonsbeck, der sich selbst das Ziel „Klassenerhalt“ gesetzt hat, zum Aufstiegskandidaten gemacht.