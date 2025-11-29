Wo der SV Sonsbeck eine große Baustelle hat

Zwischen Aufstiegstraum und Abstiegsangst – eine solche Überschrift wäre für die laufende Saison des SV Sonsbeck übertrieben. Die Lage der Oberliga Niederrhein gibt‘s jedoch her, dass zum Hinrunden-Ende ein Platz weit unten für die Mannschaft ebenso möglich ist, wie weit oben. Warum Trainer Heinrich Losing vor dem Spiel am Samstag in Baumberg mehr an hinten rechts denkt.
Dass Fußball ein Spiegel der Gesellschaft sei, ist ein viel gehörtes Zitat. Und dass in dieser ein Schwarz-Weiß-Denken zunähme – ebenfalls. Wer den Saisonverlauf des Oberligisten SV Sonsbeck auf diese Weise analysieren möchte, also Schwarz-Weiß, findet dafür ein paar Steilvorlagen.
Trotz Verletzungspech fand sich die Mannschaft von Losing am siebten Spieltag auf Rang zwei wieder. Unter anderem aus der Bundesliga, in der wie in der Oberliga Niederrhein auch 18 Teams spielen, ist oft zu hören, ab dem zehnten Spieltag sei die Tabelle aussagekräftig. Davon ist die Sieben nicht allzu weit entfernt. Also her mit der Schwarz-Weiß-Denke und den SV Sonsbeck, der sich selbst das Ziel „Klassenerhalt“ gesetzt hat, zum Aufstiegskandidaten gemacht.
Es folgten ein paar Niederlagen, sodass die Losing-Elf am 13. Spieltag auf Platz 15 abgestürzt war. Der SV Sonsbeck? Plötzlich ein Abstiegskandidat. Einer respektablen 0:3-Pokalniederlage gegen das Drittliga-Spitzenteam des MSV Duisburg schloss sich jüngst in der Liga ein 2:1-Sieg gegen den VfL Jüchen-Garzweiler an – das Ende der Punkteflaute.
Jetzt geht es als Tabellenzwölfter zu den Sportfreunden Baumberg. Der Fünfte hat zuletzt zweimal verloren und dabei insgesamt acht Treffer kassiert. In Sonsbeck sind einige Verletzte zurück an Bord, auch die besten Scorer wie Linus Krajac, Klaus Keisers oder Philip Pokora einsatzbereit. Baumberg ist nur drei Punkte entfernt. Somit ist die Sache im Schwarz-Weiß-Modus klar: nächster Sieg für den SVS und Comeback im oberen Tabellendrittel.
Heinrich Losing jedoch ließe sich eher als Anhänger von Grautönen bezeichnen. Schon vor dem zwölften Spieltag sagte der Trainer in der punktlosen Phase der Sonsbecker, die gerade zwei Niederlagen mit zusammen 0:10 Toren erlitten hatten: „Wir sind aktuell genauso wenig Abstiegskandidat, wie wir vor ein paar Wochen Aufstiegskandidat waren.“
Vor dem nun anstehenden 15. Spieltag und der Begegnung mit den Sportfreunden sagt er: „Der Patient ist auf dem Weg der Besserung“ und meint damit, dass wegen des Mut machenden Pokalspiels gegen den auf Zweitliga-Kurs liegenden MSV Duisburg und der anschließenden Erfahrung, in der Liga doch noch gewinnen zu können, für sein Team nicht plötzlich wieder alles rosarot ist und von selbst läuft.
„Wir brauchen weitere Punkte, um uns zu stabilisieren“, sagt Losing. Dafür sei im Vergleich zum knappen Sieg gegen Jüchen in Baumberg „eine Leistungssteigerung nötig“, denn der Gegner „ist spielstark, erfahren und eingespielt. Mit ihren Spielern, die in höheren Klassen wie der Regionalliga aktiv waren, kann Baumberg gegen jedes Team der Liga siegen.“ Aber auch seine Mannschaft habe ihre Qualitäten. Losing erwartet demnach „ein 50:50-Spiel mit leichten Vorteilen für den Gastgeber.“
18 Punkte hat Sonsbeck bislang eingesammelt. Gelingt dem SVS der Auswärtssieg, wäre eine Art Meilenstein erreicht, denn „alles über 20 Punkte ist die halbe Miete“, weiß auch Losing, dass in einer 18er-Liga 40 Punkte normalerweise den sicheren Klassenerhalt bedeuten. Die zuletzt wieder größere Trainingsgruppe erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen erfolgreichen Auftritt bei den Sportfreunden. „Es war in den vergangenen Trainingseinheiten wieder intensiver, auch dank der Rückkehr von Führungsspielern, die die anderen mitreißen“, sagt Losing.
Dennoch muss der Trainer eine Baustelle hinten rechts beheben: Für die bereits gegen Jüchen ausgefallenen Tobias Meier und Ruben Martens kommt die Partie in Baumberg wohl doch zu früh. Zuletzt hatte Mittelfeldspieler Luca Janßen als Rechtsverteidiger ausgeholfen und gute Kritiken bekommen. Doch im Dienstagstraining verletzte er sich am hinteren Oberschenkel.
„Nach dem ersten Schreck stellte sich schnell heraus, dass es doch nicht so schlimm ist“, sagt Janßen. Für einen Einsatz am Samstag gelte zwar „eher Nein“. Immerhin sei er nach der ersten Enttäuschung jedoch zuversichtlich „in diesem Kalenderjahr noch zum Einsatz kommen zu können.“ Vorläufig muss Losing auf der Rechtsverteidiger-Position aller Voraussicht nach aber improvisieren.
Sollte Sonsbeck diesen Samstag (Anpfiff 16 Uhr) ohne Punkte bleiben, sei auch nicht gleich wieder die große Krise angesagt, meint der Coach. Zumal danach zwei weitere Gelegenheiten – beim SC St. Tönis und gegen den SV Biemenhorst – zum Punktesammeln im Advent bestehen.