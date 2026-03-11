Wo der 1. FC Mönchengladbach Mutmacher in der Krise sieht

Krause bleibt zuversichtlich, was die sportliche Kehrtwende angeht. „Ich bin davon überzeugt, dass das besser wird. Und es muss auch besser werden. Denn: Wenn du so viele Gegentore bekommst, kannst du die Liga nicht halten. Aber ich bleibe dabei: Gegen St. Tönis und Brüggen haben wir gute Spiele abgeliefert und bewiesen, dass wir über weite Strecken das Tor sauber halten können“, sagt er, ehe er anfügt: „Was dann zum Ende der Spiele passiert ist, das ist sicherlich eine große Baustelle, an der wir arbeiten müssen.“

Was der Spielplan aber auch offenbart: Mit Neuwerk, St. Tönis, Brüggen und Wickrath traf der 1. FC Mönchengladbach zuletzt auf vier Teams aus den Top sechs der Liga. „Natürlich musst du gegen diese Teams auch irgendwie versuchen, Punkte zu holen“, sagt Krause. Aber die Gegner, gegen die zwingend Zähler geholt werden müssen, kommen nun: der 1. FC Viersen, Thomasstadt Kempen und der VfL Tönisberg – drei Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Diese Partien geben weitere Hinweise darauf, ob sich die Verantwortlichen noch stärker mit der Kreisliga A beschäftigen müssen.