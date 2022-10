Nur spärlich besetzte Tribünen - das ist inzwischen ein alltägliches Bild auf den Amateursportplätzen. Auch beim Duell der Ex-Regionalligisten Eintracht Stadtallendorf gegen den FC Bayern Alzenau gab es noch reichlich Platz auf den Rängen. (© Luca Raab)

Wo bleiben die Fußball-Fans? Teaser AMATEURFUSSBALL: +++ Die Zuschauerzahlen im Amateurfußball sind rückläufig. Ein Beispiel: Eintracht Stadtallendorf. Einst kamen 4000 zum Pokalduell gegen Gießen. Jetzt waren es nicht einmal 400 +++

STADTALLENDORF - Mit einem besorgten Blick, aber auch mit Worten des Dankes hat sich Reiner Bremer, der erste Vorsitzende des Fußball-Hessenligisten Eintracht Stadtallendorf, auf der Facebook-Seite des Vereins zu den deutlich sinkenden Zuschauerzahlen bei den Herrenwaldern, aber auch im Amateurfußball im Allgemeinen geäußert. Dafür machte Bremer gleich mehrere Gründe aus. Am augenscheinlichsten wurde der Schwund beim Blick auf das jüngst zurückliegende Hessenpokalspiel Stadtallendorfs gegen den FC Gießen. Keine 400 Zuschauer wohnten dem mittelhessischen Duell am Mittwochabend bei. Im Jahr 2018, als die Eintracht im letzten Pokalduell auf den Kontrahenten traf, der nach dem Zusammenschluss zwischen dem VfB 1900 Gießen und dem SC Teutonia Watzenborn-Steinberg als FC Gießen firmierte und damals ebenfalls Hessenligist war, strömten fast 4000 Zuschauer und damit zehn Mal so viel ins Gießener Waldstadion.