– Foto: Vereine / Grafik: Adobe Stock/kazy / Layout: Sindy Horn

WM-Tippspiel: Spaß am Tippen auch in Tansania Viele Leser haben sich schon registriert, um die Ergebnisse der Spiele bei der Fußball-Weltmeisterschaft vorherzusagen. Einige Familien sind darunter, so auch die Bärlins aus Kirchberg. Tochter Saskia macht sogar aus Afrika mit. Zudem sind drei Prominente dabei.

Das WM-Tippspiel unserer Zeitung bringt viele Leser zusammen – jung und alt. Sie alle möchten Spaß am Tippen der Spiele bei der Fußball-WM haben. Und mit etwas Glück und dem richtigen Riecher gelingt am Ende der Sprung in die Top 3 der Einzelwertung, die sich über Backnanger Einkaufsgutscheine über 100, 50 oder 30 Euro freuen können. Wer teilnehmen möchte, sollte sich sputen, denn bereits am morgigen Sonntag um 17 Uhr beginnt die Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel von Gastgeber Katar gegen Ecuador.

>>> Hier kann am WM-Tippspiel teilgenommen werden! Für alle Teilnehmer am WM-Tippspiel besteht zudem die Möglichkeit, sich in Tippgemeinschaften mit mindestens drei Lesern zusammenzufinden – Sportler, Freunde, Arbeitskollegen oder Familien. Zu den Letztgenannten gehört die Gruppe mit dem Namen Timu ya Familia. „Das heißt Familienteam auf Suaheli“, klärt Michael Bärlin den eher ungewöhnlichen Namen auf. Der 49-Jährige hat für seine Familie aus Kirchberg an der Murr die Tippgemeinschaft gegründet. „Wir haben schon in den vergangenen Jahren mitgemacht und sind natürlich wieder dabei.“



Sechs Familienmitglieder aus drei Generationen gehören der Gruppe an. Oma Lore Bärlin ist 84 Jahre alt und interessiert sich bei einer WM oder EM für Fußball. Mutter Margit (48) schaut genauso wie Tochter Soe (11) gerne mal die Fußballspiele an. Das trifft auch auf die andere Tochter Saskia zu. Die 20-Jährige absolviert derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr in Tansania. Übers Internet und über die App tippt sie aus über 6500 Kilometern Entfernung aus Ostafrika mit. Den Kontakt zu ihr halten die anderen Familienmitglieder über WhatsApp.



Sohn Silas hat bei der SVG Kirchberg und in Steinheim selbst gekickt. Der 17-Jährige ist zudem ein großer Fan des VfB Stuttgart, genauso wie Vater Michael. „Das Tippspiel wird bei uns wieder für viel Gesprächsstoff sorgen“, ist sich der Vater sicher. Natürlich möchte jeder der Bärlins im internen Ranking ganz vorne stehen, aber es geht

auch um die Gruppe. Schließlich wartet auf den Gesamtsieger aller teilnehmenden Tippgemeinschaften ein Gutschein über 150 Euro für das Restaurant Joe Peña’s in Backnang.



Neben der Teilnahme als Tippgemeinschaft kann auch als Schulklasse mitgemacht werden. Preise gibt es für die besten fünf Schulklassen – jeweils Eintrittskarten für eine Sportveranstaltung in der Region. Unter allen Teilnehmern werden auch wieder drei Prominente außer Konkurrenz mittippen. Dabei gibt es zwei Neulinge, die in der Vergangenheit noch bei keinem unserer Tippspiele dabei waren. Einer davon ist Keven Schlotterbeck. Der 25-jährige Fußballprofi spielt derzeit für den Bundesligisten SC Freiburg. Der Abwehrmann wurde in Weinstadt geboren und hat vom Sommer 2017 an ein Jahr lang für die TSG Backnang gespielt. Für den Etzwiesenklub war er zudem auch in der Jugend am Ball. „Ich freue mich riesig aufs Tippen“, sagt Keven Schlotterbeck. >>> Hier kann am WM-Tippspiel teilgenommen werden!