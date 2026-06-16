WM-Stimmung beim Sommer-Cup in Birten Der Sommer-Cup 2026 bei Viktoria Birten setzt neue Maßstäbe. Allein jeweils 24 Bambini- und F-Jugend-Teams traten auf der Johann-Tekath-Sportanlage vor den Ball. Auch ein Ex-Profi vom MSV Duisburg schaute vorbei. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Birten veranstaltete den Sommer-Cup – Foto: VS Fotografie

Volle Parkplätze, strahlende Kinderaugen und beste Stimmung: Am Samstag und Sonntag herrschte auf der Johann-Tekath-Sportanlage in Birten wieder reger Betrieb, als rund 100 Jugendteams aus sieben Altersklassen beim Sommer-Cup um Tore, Medaillen, Urkunden und Pokale kämpften.

Zwei F-Jugend-Teams spielen in DFB-Trikots Bereits zum Auftakt deutete sich an, dass das stetig gewachsene Turnier neue Maßstäbe setzen würde. Bei herrlichem Sommerwetter war die WM-Stimmung überall spürbar. Viele Nachwuchskicker und ihre Eltern erschienen in Deutschland-Trikots und fieberten dem ersten Gruppenspiel der Nationalmannschaft gegen Curaçao (7:1) entgegen. Zwei F-Jugend-Teams liefen sogar in DFB-Trikots mit ihrem eigenen Namen auf dem Rücken auf. Mitten im Geschehen war erneut Viktorias Jugendleiter Julian Schmelzer. Der 23-jährige investierte gemeinsam mit seinem Organisationsteam einmal mehr viel Herzblut in die Veranstaltung. „Es war zwar stressig, aber wir haben als Team harmonisch zusammengearbeitet und hatten dabei viel Spaß. Das macht es so besonders“, sagte Schmelzer.

Allein am Sonntag gingen 18 E-Jugend-Mannschaften an den Start – so viele wie noch nie zuvor. Hinzu kamen 24 Bambini-Teams aus elf Vereinen. Auch die F-Jugend stellte mit 24 Mannschaften ein riesiges Teilnehmerfeld. Zeitweise liefen die Spiele auf vier Feldern gleichzeitig. „Von allen Seiten haben wir nur positives Feedback bekommen“, freute sich Schmelzer. 2500 Zuschauer über die Tage verteilt Xantens Bürgermeister Rafael Zur zeigte sich bei der Siegerehrung beeindruckt. Nicht nur für ihn stand fest, dass das von einem Dorfverein organisierte Event hinsichtlich Atmosphäre, Organisation und Umfeld längst zu den besten Jugendturnieren der Region gehört.