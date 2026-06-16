WM-Stimmung beim Sommer-Cup in Birten

Volle Parkplätze, strahlende Kinderaugen und beste Stimmung: Am Samstag und Sonntag herrschte auf der Johann-Tekath-Sportanlage in Birten wieder reger Betrieb, als rund 100 Jugendteams aus sieben Altersklassen beim Sommer-Cup um Tore, Medaillen, Urkunden und Pokale kämpften.
Bereits zum Auftakt deutete sich an, dass das stetig gewachsene Turnier neue Maßstäbe setzen würde. Bei herrlichem Sommerwetter war die WM-Stimmung überall spürbar. Viele Nachwuchskicker und ihre Eltern erschienen in Deutschland-Trikots und fieberten dem ersten Gruppenspiel der Nationalmannschaft gegen Curaçao (7:1) entgegen. Zwei F-Jugend-Teams liefen sogar in DFB-Trikots mit ihrem eigenen Namen auf dem Rücken auf.
Mitten im Geschehen war erneut Viktorias Jugendleiter Julian Schmelzer. Der 23-jährige investierte gemeinsam mit seinem Organisationsteam einmal mehr viel Herzblut in die Veranstaltung. „Es war zwar stressig, aber wir haben als Team harmonisch zusammengearbeitet und hatten dabei viel Spaß. Das macht es so besonders“, sagte Schmelzer.
Allein am Sonntag gingen 18 E-Jugend-Mannschaften an den Start – so viele wie noch nie zuvor. Hinzu kamen 24 Bambini-Teams aus elf Vereinen. Auch die F-Jugend stellte mit 24 Mannschaften ein riesiges Teilnehmerfeld. Zeitweise liefen die Spiele auf vier Feldern gleichzeitig. „Von allen Seiten haben wir nur positives Feedback bekommen“, freute sich Schmelzer.
Xantens Bürgermeister Rafael Zur zeigte sich bei der Siegerehrung beeindruckt. Nicht nur für ihn stand fest, dass das von einem Dorfverein organisierte Event hinsichtlich Atmosphäre, Organisation und Umfeld längst zu den besten Jugendturnieren der Region gehört.
Der Erfolg spiegelte sich auch in den Besucherzahlen wider. Über das gesamte Wochenende verteilt kamen rund 2500 Zuschauer auf die Anlage. Zu den Gästen gehörte auch Ex-MSV-Kapitän Kevin Wolze, dessen Sohn in der Jugend von Viktoria Buchholz spielt.
Begeisterung entfachte zudem das Rahmenprogramm. Die digitale Ausgabe kostenloser Mannschaftsfotos kam hervorragend an. Auch die Tombola und zahlreiche weitere Mitmachaktionen wurden gut angenommen.
„Das war mit Abstand das Beste, was wir in den vergangenen fünf Jahren im Jugendvorstand auf die Beine gestellt haben. Nächstes Jahr wollen wir trotzdem nochmals einen drauflegen. Darauf freuen wir uns schon jetzt“, kündigte Schmelzer an.
Auch sportlich konnte sich der Gastgeber freuen. Die C-Juniorinnen der JSG Veen/Birten gewannen das Turnier ohne Punktverlust, während die B-Junioren der JSG Birten/Lüttingen hinter dem 1. FC Kleve einen starken zweiten Platz belegten.