WM-Regeln auch für Rheinhessen-Amateure: »Ohne Not Quatsch gemacht«

Die deutschen Nationalspieler Nick Woltemade (links) und Leroy Sané machen es bei der Weltmeisterschaft vor, künftig läuft auch im Amateurfußball bei Wechseln der Countdown. Foto: Tom Weller/dpa

Rheinhessen. Es wird gezählt: fünf Sekunden bei Einwürfen und Abstößen, zehn bei Auswechslungen. Die neuen Regeln kennen Fußballfans von der Weltmeisterschaft, seit dem 1. Juli gelten sie in allen Spielklassen. Sinnvoll oder nicht praktikabel? Wir haben bei Spielern, Trainern und Schiedsrichtern aus Rheinhessen nachgehört.

Die neuen Vorgaben des International Football Association Board (IFAB) drehen sich vor allem um das Zeitspiel. Bei Einwürfen und Abstößen bleiben fünf Sekunden Zeit, ansonsten wechselt der Ballbesitz oder es gibt eine Ecke. Wechsel müssen unter zehn Sekunden abgewickelt werden, sonst folgt eine Minute Wartezeit. Wird die Partie wegen einer Verletzung unterbrochen, muss der betroffene Spieler ebenfalls mindestens eine Minute draußenbleiben. Zudem läuft bei falsch ausgeführter Spielfortsetzung Vorteil und es entfällt die Strafe, wenn ein Tor aus einer Vorteilssituation – beispielsweise nach Notbremse – entstanden ist. Außerdem ist es erlaubt, Schmuck zu tragen.

„So ungerecht“: Referee Boris Pioch kritisiert neue WM-Regel

Boris Pioch ist seit 40 Jahren als Schiedsrichter aktiv. Bei ihm stoßen die Änderungen auf Abwehr. „Völlig ohne Not wird da ein Quatsch gemacht.“ Als Referee hatte er bereits zuvor die Kontrolle und die Möglichkeit, Gelb zu geben. „Das Spiel wird nur verkompliziert“, ist der gebürtige Mainzer überzeugt. Die neuen Bestimmungen nach Verletzungsunterbrechung hält er sogar für „komplett schwachsinnig“. Denn: „Wenn jemand sich wirklich verletzt und nicht behandelt werden will, muss er trotzdem raus. Das ist so ungerecht.“

Dass die Änderungen den Amateurbereich stark beeinflussen, glaubt Pioch nicht. Auch bei seinem jüngsten Testspieleinsatz kam keine der neuen Regeln zur Anwendung. Stattdessen geht der Referee davon aus, dass die Vorschriften zur Abschreckung gedacht sind und sich gerade in den unteren Ligen „verwaschen“ werden – ähnlich wie bei der Kapitänsregel. „Das wird von den meisten Leuten nicht umgesetzt. Und viele unerfahrene oder ältere Kollegen sind nicht in der Lage, das umzusetzen, ohne es böse zu meinen.“

Auch Ali Cakici, Trainer der Spvgg. Ingelheim, denkt bei den Regeländerungen an die Unparteiischen – ist aber offen für Neues. „Ich finde gut, dass man versucht, den Fußball zu gestalten“, sagt Cakici. „Attraktivität ist nur dann gegeben, wenn alles schneller geht.“ Sofern sich die Schiedsrichter wohlfühlen, denn das Zählen ist eine zusätzliche Belastung, wie der Coach findet. „Wir müssen den Schiedsrichtern eher zuarbeiten, die haben genug zu tun. Sie stehen extrem im Fokus, wir sollten sie schützen.“

Ingelheims Cakici: „Ich bin dafür, Muster zu brechen“

Cakici setzt auf Eigenverantwortung von Trainern, Mannschaft und Vereinen, gerade beim Zeitspiel. „Das würde Menschen im Amateurbereich viel besser tun“, sagt der ehemalige Marienborn-Trainer. Dennoch ist es für ihn einen Versuch wert. „Ich bin dafür, Muster zu brechen.“ Umsetzbar seien die Regeln durchaus, wenn alle ruhig bleiben – und aufgeklärt sind.

Lee Weber vom Bezirksliga-Meister SKC Barbaros Mainz sieht der Änderung unaufgeregt entgegen. „Es ist ja kein komplett anderes Spiel, nur etwas schneller“, sagt der Angreifer, dem bei der WM die neue Intensität gefiel. Er freut sich auf die Verschärfung. „Da erhoffe ich mir den meisten Impact.“ Im Amateurbereich werde ohnehin mehr Zeitspiel betrieben, „auch weil einige ein Fitnessproblem haben“.

Für Schiedsrichter, die eine Partie alleine leiten, wird die neue Regel eine Herausforderung, findet Weber. „Mit zwei Linienrichtern sehe ich keinen Grund, weshalb es nicht gehen sollte.“ Beim Rhein-Nahe-Liga-Turnier in Waldalgesheim, als Weber mit Barbaros auf dem Platz stand, wurden die neuen Regeln nicht angewandt.

Durchkreuzt neue Regel Budenheims Einwurftaktik?

Beim jüngsten Testeinsatz von Leo Berndroth beim FV Budenheim wurde die Änderung ebenfalls noch nicht berücksichtigt. „Das wird wohl noch dauern, bis sich das durchsetzt“, mutmaßt der Mittelfeldspieler. Er sieht den neuen Regeln mit gemischten Gefühlen entgegen. „Ich finde es angenehm, wenn man bei einem Einwurf kurz durchatmen und den Puls herunterfahren kann.“ Das ist mit der Fünf-Sekunden-Vorschrift nicht mehr drin. Auch eine Einwurf-Variante der Budenheimer, bei der alle Spieler wie bei einer Ecke in den Sechzehner gehen, dürfte ob der begrenzten Zeit nicht mehr aufgehen.

Dass das Zeitschinden bei Auswechslungen Geschichte ist, heißt Berndroth derweil gut. Ebenso wie bei Behandlungspausen. „Das war nervig, wenn man merkt, dass jemand ein Schauspiel macht.“ Bleibt nur die Frage, ob die neuen Regeln in der Praxis umsetzbar sind – „das wird schon schwer“.