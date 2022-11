WM ohne das große Wir-Gefühl

Landkreis. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist so umstritten, dass sie von vielen Fans boykottiert wird. Die WM-Stimmung war noch nie so mies. Größere Events, wie seit 2006 üblich, wird es auch im Landkreis nicht geben. Voraussichtlich.

Die Gegenbewegung ist in ganz Deutschland, wie auch in anderen Ländern, deutlich. Public Viewing ist kaum gefragt und geplant. Und auch Kneipiers verdeutlichen ihre Kritik mit Aktionen wie "Kein Katar an meiner Bar" oder "Kein Katar in meiner Kneipe". In Hamburg wollen viele Kneipen der WM keine Plattform bieten. Es gibt aber auch jene, die klar sagen, dass sie sich diese Haltung nach schwierigen Corona-Jahren und in der Energiekrise schlicht nicht leisten können.

Irish Pubs im Zwiespalt

In diesem Zwiespalt bewegen sich auch die Fußball-Kneipen im Landkreis. "Wir sind alle nicht begeistert und waren uns sofort einig, dass wir dieser WM keine Extra-Bühne bieten werden", sagt Mirko Thomas vom Team des Buxtehuder Irish Pubs Rebel’s Choice. "Wir werden die Übertragungen nicht einschalten", sagt sein Partner Tim Franz, es werde nicht proaktiv gehandelt, wie bei zurückliegenden WM-Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Franz sagt aber auch: "Gästewünsche müssen berücksichtigt werden." Auf Nachfrage würden sie die Übertragungen zeigen. "Wir haben durch Corona und den Umzug eine schwierige Situation." Der allgemeine Trend gehe aber gegen die WM, denkt Franz. Er kritisiert die Fifa und wünschte, dass die großen Verbände wie der DFB viel mehr Einfluss nehmen und Druck ausüben. Die vergangenen WM in Russland sei viel zu wenig kritisiert worden.

Kirsten "Kirsche" Quell vom Stader Irish Pub Fiddler’s Green sieht die WM allein wegen der missachteten Menschenrechte sehr kritisch. "Und wir diskutieren die Energiekrise und da muss alles runtergekühlt werden - das ist alles verrückt", sagt sie. Die Gäste, die bei ihr aber WM schauen wollen, werden das eingeschränkt können. Ein bisschen "Wir-Gefühl" nach der Coronakrise will sie nicht missen. "Ich werde aber natürlich nicht meine Öffnungszeiten für die frühen Spiele ändern und ich habe kein Magenta-TV, kann also sowieso nicht alles zeigen."

Public Viewing gibt es nicht

Der Buxtehuder Eventmanager Hendrik Teetz, der von 2006 bis 2014 für Public Viewing in Buxtehude gesorgt hat, dachte nicht ein Mal darüber nach. "Es ist nicht die Stimmung und schon gar nicht die Jahreszeit dafür", sagt Teetz. Zu den Europameisterschaften 2008 und 2012 organisierte er sogar Beach-Clubs auf zeitweise stillstehenden Baustellen in der Innenstadt. "Der Aufwand beim Public Viewing ist riesig", sagt Teetz.

Dieser Faktor schloss auch Veranstaltungen in der Harsefelder Eissporthalle aus. Nachgedacht wurde darüber aber trotz der vorherrschenden WM-Stimmung schon, sagt Betriebsleiter Michael Wege. "Der Aufwand wäre aber viel zu groß." Zum einen ist Eissportsaison, die Eisfläche hätte also abgedeckt werden müssen. Zudem wären immense Kosten für die öffentlichen Veranstaltungen angefallen, Wege spricht von 3000 bis 6000 Euro, da die Fifa nur ihr Komplett-Paket abgibt. "Die Gebühren setzen sich dann aus Fläche, zu erwartenden Zuschauern und Eintrittspreisen zusammen", sagt Wege. Hinzu wären auch noch Gema-Gebühren gekommen.