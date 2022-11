WM in Katar: »Wenn man vor Ort war, vergeht es einem« Bayerwald-Keeper und Filmemacher Robert Grantner aus Zenting hat den WM-kritischen Film "Katar, warum nur?" gedreht, der am 14.11. (20.15 Uhr) in der ARD zu sehen ist.

Der deutsche Kader ist nominiert, und am 20. November geht es auch schon los: Dann startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Eine WM, die bereits im Vorfeld so viel Kritik einstecken musste wie kein kontinentaler Wettbewerb zuvor - Stichwörter: Menschenrechtsverletzungen, Verfolgung von Homosexuellen, Sportwashing. Mit all diesen Themen hat sich auch Filmemacher Robert Grantner , Torhüter beim SV Zenting , beschäftigt. Herausgekommen ist dabei der Film "Katar, warum nur?", der am Montag, 14. November um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen ist. Im Vorfeld spricht der 37-Jährige über sein Projekt. Eine Veröffentlichung von FuPa in Kooperation mit dem Onlinemagazin da Hog'n (www.hogn.de).

Und an den Macher des Filmes „Katar, warum nur?“ gerichtet: Schaust Du die Fußball-WM 2022? Ja, der wird auch schauen. Aber mit ganz anderen Augen. Wenn man mal vor Ort war, die Hitze gespürt hat und die Leute schuften gesehen hat, dann vergeht es einem schon. Aber am Ende sind die Sportler nicht die Schuldigen, sondern wohl eher die Instrumentalisierten.

Robert, an den ehemaligen Amateurfußballer in Dir gerichtet: Schaust Du die Fußball-WM 2022? Wahrscheinlich schon. Zumindest die Highlights. Aber ein WM-Fieber wird mich ganz sicher nicht packen…

Diese Frau heißt Saraswoti Devi Chaudhari. Ihr verstorbener Mann Shambu wurde 40 Jahre alt. Verschüttet und erstickt unter einem Zementhaufen auf einer Baustelle in Katar. – Foto: NGLOW Film and New Media

Erzähl doch bitte mal kurz zusammengefasst, um was es in Deinem neuesten Werk geht?

Der ehemalige Nationalspieler Thomas Hitzlsperger geht der Frage nach, warum ausgerechnet Katar diese WM ausrichten darf. Und was das für Folgen hatte – und bis heute hat. Er trifft Gastarbeiter, die in Katar an den Stadien gebaut haben. Und auch eine Frau, die dort ihren Mann verloren hat. Er wurde nur 40 Jahre alt und hinterließ ihr zwei Söhne. Sie lebt jetzt im Süden Nepals, hat nie eine Entschädigung bekommen – und wenn sie mal Arbeit findet, dann für zwei Euro am Tag.

Außerdem trifft er auf die deutschen Nationalspieler Manuel Neuer und Ilkay Gündogan, eine Researcherin von Human Rights Watch und eine FIFA-Whistleblowerin. Auch die Misshandlung und Verfolgung von Menschen aus der LGBTQ-Community wird ein Thema des Films sein. Da werden unfassbare Dinge an Thomas herangetragen…

Böse Zungen könnten behaupten, Du seist nur ein Gegner der Winter-WM und hättest deshalb die negativen Seiten herausgefiltert…

Wir waren fünf Tage vor Ort, haben auch mit einer katarischen Frau gesprochen, die uns zu sich eingeladen hat. Mittlerweile hat die katarische Regierung Dreharbeiten in Privaträumen von Katarern sogar verboten. Wir sind da tatsächlich unvoreingenommen rangegangen, haben offen gefragt und zugehört. Aber als wir beispielsweise auf die tausenden toten Gastarbeiter zu sprechen kamen, warf die Frau uns ‚fake news‘ vor. Dabei steht Katar in Sachen Pressefreiheit auf Rang 119 von 180 Staaten…

Beschreib doch mal die Zustände in Katar, was die Unterdrückung von Minderheiten, die Situationen auf den Baustellen und das sog. "Sportwashing" betrifft.

Was uns die Arbeiter in Nepal geschildert haben, deckt sich mit den Informationen von Menschenrechts-Organisationen. Den Arbeitern werden bei Einreise die Reisepässe abgenommen, die behält der Arbeitgeber ein. Damit sind sie diesem faktisch ausgeliefert. Sie können weder den Job wechseln noch ausreisen. Wir zeigen im Film auch heimlich gedrehte Arbeiterunterkünfte – da sieht es furchtbar aus. 15 bis 20 Leute in einem Zimmer, eine Stunde anstehen für den Toilettengang – und am Ende berichten alle von ausbleibenden Lohnzahlungen.