WM: Gocher Sommer wird ein Fußball-Spektakel

Das Thema stand nicht auf der Tagesordnung der Sitzung, was die Überraschung umso größer machte. Dass es eine Sonderratssitzung dazu geben wird, vermutete Jerome Vermaten vom BFG richtig. Und den einen oder anderen Vorschlag aus den übrigen Fraktionen nahm Marks auch gerne mit. Klar ist aber: Das Gerüst steht, entwickelt, wie er sagt, von der neuen Zuständigen fürs Gocher Stadtmarketing, Annika Cleve, ihm selbst und dem Bürgermeister. „Es gibt noch keine Genehmigungen von den Behörden, nicht von der Wirtschaftsförderung, auch nicht vom Aufsichtsrat der Stadtwerke. Und wie viel es kostet, davon habe ich auch noch keinen Plan“, so Marks. Wobei davon auszugehen ist, dass der findige Geschäftsführer durchaus schon mal grob gerechnet hat. Und er sagt ganz klar: „Wenn sich das Ganze nicht durch Eintrittsentgelte und Sponsoring deckt, machen wir’s nicht.“

Ambitionierte Idee

Worum geht es? Die Fußball-WM findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli statt. In den USA, in Kanada und Mexiko. Womit Anstoßzeiten verbunden sind, die durchaus nicht perfekt sind, wenn man Projekte in einer anderen Zeitzone plant. Dennoch: Das sportliche Großereignis soll in den diesjährigen „Gocher Sommer“ einbezogen werden, ebenso wie die Kirmes, der Steintorlauf (der wieder durch die Stadtmitte führt) und einige Feierabendmärkte. „Rudelgucken in der alten Form ist nicht mehr so angesagt. Mit mehreren tausend Leuten wie damals in Kessel machen wir es nicht mehr. Auf den Marktplatz passen stehend bis zu 1500 Leute, da wird es also eher gemütlich. Und dazu passt ein Videowürfel mit LED-Bildschirmen, die man von vier Seiten aus betrachten kann.“

Der Fußball muss, finden die Planer, im Zentrum des Geschehens stehen, aber das Event sollte auch andere Interessen bedienen. Live-Musik etwa, leckeres Essen und Trinken, ein Kicker-Turnier für den Nachwuchs. Und die Gocher Geschäftsleute sollen etwas davon haben. Das „White Table Dinner“ des Werberings soll in dieser Phase wiederholt werden, der Schützenumzug muss mit ins Konzept passen, ein ökumenischer Gottesdienst, ein Weinfest, eine Fahrradbörse – und das ist längst nicht alles. Viel Geld kostet unter anderem eine bereits angefragte Abba-Revival-Band erster Güte.