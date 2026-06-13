WM-Fieber in Salzburg: Wissenswertes zum offiziellen Public Viewing Wenn das österreichische Nationalteam am zweiten Spieltag der FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT 2026™ auf Weltmeister Argentinien trifft, ist das WM-Fieber auch in Salzburg endgültig angekommen. Gemeinsam mit der Stadt Salzburg lädt der FC Red Bull Salzburg zum offiziellen Public Viewing eines absoluten Highlights und schafft damit den perfekten Rahmen für einen gemeinsamen Fußballabend. von RB Salzburg · Heute, 12:38 Uhr · 0 Leser

Informationen zur Veranstaltung am 22. Juni beim Duell Österreich vs. Argentinien – Foto: RB Salzburg

Freier Eintritt für 2.500 Fans Für das Public Viewing werden zwei große LED-Leinwände (je 36m²) neben dem Spielfeld aufgebaut, die Westtribüne dient dabei als Zuschauerbereich. Durch dieses besondere Setting ist für eine außergewöhnliche Stadionatmosphäre gesorgt. Der Eintritt ist frei und erfolgt nach dem „First come, first served“-Prinzip mit freier Platzwahl (kein Ticketvorverkauf).

Begrenzte Kapazität für volle Sicht Um allen Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion eine uneingeschränkte Sicht zu garantieren, ist die Kapazität auf 2.500 Personen begrenzt. Für diese Anzahl kann der freie Blick auf die beiden LED-Leinwände gewährleistet werden. Dementsprechend sind auch die gesamte Organisation und Infrastruktur darauf ausgelegt. Eine frühzeitige Anreise wird daher ausdrücklich empfohlen. Einlass in die Arena ist ab 17:00 Uhr über den Eingang West II. Das Spiel der Österreicher gegen den regierenden Weltmeister beginnt dann um 19:00 Uhr, ebenfalls live zu sehen bei ServusTV und ServusTV On.

Verpflegung vor Ort Für das kulinarische Angebot stehen vier Kioske zur Verfügung. Erstmals ist dabei FC Red Bull Salzburg-Partner foodaffairs im Einsatz, der mit einem neuen Speisen- und Getränkeangebot für die Verpflegung sorgen wird. Im Stadion Salzburg ist an allen Kiosken ausschließlich bargeldlose Bezahlung möglich.