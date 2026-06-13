WM-Fieber in Salzburg: Wissenswertes zum offiziellen Public Viewing

Freier Eintritt für 2.500 Fans
Für das Public Viewing werden zwei große LED-Leinwände (je 36m²) neben dem Spielfeld aufgebaut, die Westtribüne dient dabei als Zuschauerbereich. Durch dieses besondere Setting ist für eine außergewöhnliche Stadionatmosphäre gesorgt.
Der Eintritt ist frei und erfolgt nach dem „First come, first served“-Prinzip mit freier Platzwahl (kein Ticketvorverkauf).
Um allen Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion eine uneingeschränkte Sicht zu garantieren, ist die Kapazität auf 2.500 Personen begrenzt. Für diese Anzahl kann der freie Blick auf die beiden LED-Leinwände gewährleistet werden. Dementsprechend sind auch die gesamte Organisation und Infrastruktur darauf ausgelegt. Eine frühzeitige Anreise wird daher ausdrücklich empfohlen.
Einlass in die Arena ist ab 17:00 Uhr über den Eingang West II. Das Spiel der Österreicher gegen den regierenden Weltmeister beginnt dann um 19:00 Uhr, ebenfalls live zu sehen bei ServusTV und ServusTV On.
Für das kulinarische Angebot stehen vier Kioske zur Verfügung. Erstmals ist dabei FC Red Bull Salzburg-Partner foodaffairs im Einsatz, der mit einem neuen Speisen- und Getränkeangebot für die Verpflegung sorgen wird.
Im Stadion Salzburg ist an allen Kiosken ausschließlich bargeldlose Bezahlung möglich.
Die Anreise erfolgt über die von den Heimspielen der Roten Bullen gewohnten Wege: Parkmöglichkeiten am P-Stadion und eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie Fahrradstellplätze stehen zur Verfügung.
Als familienfreundliche Sportstätte mit groß angelegten Kinder- und Jugendbereichen gilt in der Arena ein absolutes Rauchverbot auf allen Plätzen. Die Ausnahme stellen lediglich die extra gekennzeichneten Raucherzonen im Stadionumlauf dar.
Die Mitnahme von Speisen und Getränken ist nicht gestattet.