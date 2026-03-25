WM-Aus droht: Fortunas U23 muss schon wieder auf Benschop verzichten

Fortuna Düsseldorfs U23 hat gegen Schalke gepunktet. – Foto: Jochen Classen

Obwohl die Punkteteilung beim 0:0 zwischen den Regionalliga-Mannschaften von Fortuna Düsseldorf und des FC Schalke 04 aufgrund des Spielverlaufs absolut in Ordnung ging, war die Stimmungslage der beiden Trainer nach dem Remis durchaus unterschiedlich. S04-Coach Jakob Fimpel war merklich unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und sprach von einem „schwachen und zerfahrenen Spiel“ der Königsblauen. Jens Langeneke, sein Gegenüber, konnte da schon viel besser mit dem Punktgewinn leben – immerhin war eines der besten Teams der Liga zu Gast am Flinger Broich.

„Insgesamt ist das Unentschieden leistungsgerecht“, konstatierte Langeneke nach dem ersten torlosen Spiel seiner Mannschaft in dieser Saison. „Keine Mannschaft konnte sich ein großes Chancenplus herausspielen.“ Auch wenn es insgesamt eine Partie mit wenigen klaren Torchancen war, hatten beide Teams jeweils eine große Möglichkeit auf den Führungstreffer. Die Schalker vergaben ihre Chance wenige Minuten vor der Pause fahrlässig, Fortuna wiederum kam durch Lennart Garlipp zu einer großen Gelegenheit. Weil sein erster Kontakt jedoch nicht optimal war, scheiterte er am Schalker Keeper.

Ansonsten hatte die „Zwote“ defensiv aber nicht viel zugelassen. Das freute Langeneke, besonders im Vergleich zu den vier Gegentoren am vergangenen Spieltag beim 1:4 in Dortmund. „Ich bin ein bisschen zufriedener mit unserer Leistung“, resümierte der 48-Jährige, der im Vergleich zu seinem Trainerkollegen den Zähler gerne mitnahm. „Defensiv standen wir stabil und haben die Standardsituationen gut verteidigt.“

Das müsse die Grundlage sein, „wenn wir nächste Woche mit Fortuna Köln den Spitzenreiter empfangen. Auch in diesem Spiel geht es erstmal bei 0:0 los“, sagte Langeneke, der den Blick schon auf die kommende Aufgabe gegen den Ligaprimus aus der Domstadt richtete, der am Samstag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) zum Nachholspiel in die Landeshauptstadt reist. Verzichten musste Fortuna gegen Schalke indes mal wieder auf Charlison Benschop, dessen Entwicklung in den letzten Wochen eigentlich Anlass zur Hoffnung gegeben hatte.