WM-Aus droht: Fortunas U23 muss schon wieder auf Benschop verzichten

„Insgesamt ist das Unentschieden leistungsgerecht“, konstatierte Langeneke nach dem ersten torlosen Spiel seiner Mannschaft in dieser Saison. „Keine Mannschaft konnte sich ein großes Chancenplus herausspielen.“ Auch wenn es insgesamt eine Partie mit wenigen klaren Torchancen war, hatten beide Teams jeweils eine große Möglichkeit auf den Führungstreffer. Die Schalker vergaben ihre Chance wenige Minuten vor der Pause fahrlässig, Fortuna wiederum kam durch Lennart Garlipp zu einer großen Gelegenheit. Weil sein erster Kontakt jedoch nicht optimal war, scheiterte er am Schalker Keeper.
Das müsse die Grundlage sein, „wenn wir nächste Woche mit Fortuna Köln den Spitzenreiter empfangen. Auch in diesem Spiel geht es erstmal bei 0:0 los“, sagte Langeneke, der den Blick schon auf die kommende Aufgabe gegen den Ligaprimus aus der Domstadt richtete, der am Samstag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) zum Nachholspiel in die Landeshauptstadt reist. Verzichten musste Fortuna gegen Schalke indes mal wieder auf Charlison Benschop, dessen Entwicklung in den letzten Wochen eigentlich Anlass zur Hoffnung gegeben hatte.
In der Hinrunde war die Partie gegen die Königsblauen das letzte Spiel von Benschop vor seiner fünfmonatigen Verletzungspause – im Rückspiel fehlte der Stürmer erneut verletzungsbedingt. In den vergangenen Wochen hatte sich der 36-Jährige nach seiner langwierigen Verletzung zurückgekämpft, Ende Februar sein Comeback gefeiert und vor zwei Wochen gegen den SV Rödinghausen (3:1) nach Einwechslung sogar seinen zweiten Saisontreffer erzielt. Nun wurde der Routinier aber von der nächsten Verletzung heimgesucht.
Nach Informationen unserer Redaktion hat sich Benschop einen Muskelfaserriss zugezogen und wird auch in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Seine Verletzung kommt für Fortuna zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt – aber auch für Benschop selbst, der seine kleine Resthoffnung auf eine WM-Teilnahme mit Curaçao nun wahrscheinlich endgültig begraben muss.