WM 2026: Welche Vereine haben die meisten Champions im Kader?

Fußballvereine mit den meisten Weltmeistern im Kader – Foto: Sportingpedia

Nach Abschluss des Turniers und der Rückkehr der Champions in den Vereinsfußball steht der FC Barcelona mit dem größten Aufgebot an Weltmeistern an der Spitze. Der katalanische Klub stellt acht Weltmeister (Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres und Lamine Yamal) und liegt damit einen Spieler vor Atlético Madrid, das auf sieben kommt (Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena, Álex Grimaldo, Nahuel Molina, Julián Álvarez und Thiago Almada).

PSG (Ousmane Dembélé, Lucas Hernández, Lucas Digne und Fabián Ruiz) und River Plate (Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Marcos Acuña und Nicolás Otamendi) folgen als nächste Verfolger mit jeweils vier Weltmeistern. PSG führt die Liste der Vereine außerhalb Spaniens an, während River Plate der einzige südamerikanische Klub mit mehr als zwei Weltmeistern im Kader ist.

Auch Frankreich ist in der Tabelle stark vertreten: Neben PSG zählt auch Lyon (Nicolás Tagliafico und Corentin Tolisso) zu den Vereinen mit mehreren Weltmeistern. England ist durch Arsenal (David Raya, Martín Zubimendi und Mikel Merino), Tottenham (Cristian Romero und Pedro Porro) und Liverpool (Alexis Mac Allister und Víctor Muñoz) vertreten, wobei Arsenal diese Gruppe mit drei Weltmeistern anführt.