WM 2026: Sensation perfekt: Kap Verde trotzt Spanien ein 0:0 ab

Kam rein, konnte das trost- und torlose 0:0 aber auch nicht mehr verhindern: Youngstar Lamine Yamal. – Foto: Pressefotos Eibner

Mit einer leidenschaftlichen Defensivleistung hat Kap Verde für die erste große Überraschung der WM 2026 gesorgt. Der Außenseiter trotzte dem klar favorisierten Europameister Spanien im Mercedes-Benz Stadium ein torloses 0:0 ab und sicherte sich damit den ersten WM-Punkt der Verbandsgeschichte.

Von Beginn an übernahm Spanien erwartungsgemäß die Kontrolle und dominierte die Partie mit viel Ballbesitz. Gegen die kompakte Defensive der „Blue Sharks“ fanden die Spanier jedoch nur selten die entscheidenden Räume. Kap Verde verteidigte diszipliniert, warf sich in jeden Ball und machte es der „La Roja“ über die gesamte Spielzeit schwer.

Die beste Phase Spaniens folgte kurz vor der Pause. Ferrán Torres, Aymeric Laporte und erneut Ferrán Torresscheiterten jedoch am überragenden Torhüter Vozinha, der sein Team mit mehreren starken Paraden im Spiel hielt. So ging es überraschend mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Spanien hatte deutlich mehr Ballbesitz, wirkte im letzten Drittel jedoch ideenlos und ohne das gewohnte Tempo. Selbst die Einwechslung von Lamine Yamal brachte nicht den erhofften Durchbruch. Kap Verde verteidigte weiterhin leidenschaftlich und setzte vereinzelt selbst offensive Nadelstiche.

In der Schlussphase erhöhte Spanien den Druck nochmals deutlich. Cucurella, Oyarzabal und Laporte kamen zu guten Möglichkeiten, doch entweder fehlte die Präzision oder Vozinha war erneut zur Stelle. Kap Verde kämpfte bis in die Nachspielzeit um jeden Meter und brachte das Remis schließlich über die Zeit.

Nach 96 Minuten war die Sensation perfekt: Kap Verde erkämpfte sich hochverdient ein 0:0 gegen den Europameister und sammelte damit einen historischen Punkt bei seiner ersten Weltmeisterschaft. Spanien dagegen muss sich nach einem enttäuschenden Auftritt mit einem Remis begnügen und steht im weiteren Turnierverlauf bereits unter Zugzwang. (iz)