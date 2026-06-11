WM 2026 im Fokus: Wer pfeift bei der Weltmeisterschaft?

Grün: Hauptschiedsrichter - Rot: Schiedsrichterassistenten - Gelb: VAR – Foto: Sportingpedia

Sportingpedia hat die offizielle FIFA-Liste der 170 Unparteiischen genau analysiert und aufgeschlüsselt, welche Nationen das Schiedsrichterwesen der kommenden WM am stärksten dominieren. Die Aktualität des Berichts wird zudem durch den jüngsten Ausschluss des somalischen Schiedsrichters Omar Artan durch die FIFA untermauert.

Sobald die Action beginnt, werden die Spieler die Schlagzeilen dominieren, aber auch die Schiedsrichter werden viele der größten Momente der Weltmeisterschaft prägen, von Elfmetern und roten Karten bis hin zu VAR-Einsätzen, die den Verlauf eines Spiels in Sekundenschnelle ändern können.

Anhand der offiziellen FIFA-Liste mit 52 Hauptschiedsrichtern, 88 Schiedsrichterassistenten und 30 VAR-Offiziellen haben wir jedes Land nach der Gesamtzahl seiner Vertreter in den drei Rollen eingestuft. Aus dem Bericht geht hervor, dass Argentinien und Brasilien mit jeweils neun Offiziellen die Tabelle anführen, knapp vor Frankreich und den Vereinigten Staaten mit acht, während England und Mexiko mit jeweils sieben Offiziellen folgen. Insgesamt stellen nur sechs Länder 48 der 170 ausgewählten Spieloffiziellen, was unterstreicht, wie stark die Schiedsrichterkarte der FIFA nach wie vor an der Spitze konzentriert ist.