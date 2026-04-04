WM 2026: Die 21 teuersten Stars, die fehlen

Die Rangliste der wertvollsten Spieler, die die WM 2026 verpassen werden. – Foto: Winsportsonline

Dominik Szoboszlai ist der einzige 100-Millionen-Euro-Spieler, der die Weltmeisterschaft 2026 verpasst, da sich Ungarn nicht qualifizieren konnte. Ungarn ist damit die einzige nicht qualifizierte Nation mit einem Spieler dieser Klasse.

Khvicha Kvaratskhelia belegt mit 90 Millionen Euro den zweiten Platz, während Sandro Tonali und Bryan Mbeumo sich mit 80 Millionen Euro den dritten Platz teilen. Die vier Top-Spieler haben zusammen einen Wert von 350 Millionen Euro.



Italien stellt sieben der 21 Spieler, genau ein Drittel der Rangliste, und ihre kombinierten 390 Millionen Euro sind 215 Millionen Euro höher als Kamerun auf Platz zwei.

Inter Mailand stellt vier Spieler mit einem Gesamtwert von 215 Millionen Euro – die höchste Anzahl aller Vereine. Fünf Vereine stellen mehr als einen Spieler: Inter Mailand, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain und Brighton & Hove Albion. Neun der 21 Spieler sind bei Premier-League-Klubs unter Vertrag.

Die Rangliste der 21 Spieler verteilt sich gleichmäßig auf die Kontinente: 14 Europäer und 7 Afrikaner sind vertreten.