WM 2026: Ab 18:00 Uhr Spanien vs. Kap Verde im Liveticker

Angeschlagen: Superstar Lamine Yamal wird nur von der Bank kommen - wenn überhaupt. – Foto: Pressefotos Eibner

Spanien startet heute um 18:00 Uhr in sein erstes Gruppenspiel der Weltmeisterschaft gegen Kap Verde und geht dabei als klarer Favorit in die Partie. Der Europameister und Titelkandidat trifft auf einen WM-Debütanten, der sich erstmals auf der großen Bühne präsentiert.

Die Ausgangslage vor dem Spiel ist deutlich verteilt: Spanien verfügt über einen sehr breiten und spielstarken Kader, setzt aber im Auftaktspiel nicht zwingend auf die nominell stärkste Startelf. Mehrere Spieler, die zuletzt mit kleineren Verletzungen zu kämpfen hatten, werden vorsichtig aufgebaut. Besonders im Fokus steht Lamine Yamal, der nach einer Verletzung zwar wieder im Kader steht, aber voraussichtlich zunächst auf der Bank beginnt und laut zahlreichen Medienberichten nur im Verlauf der Partie eingewechselt werden soll. Auch Nico Williams ist nicht sicher gesetzt für die Startelf.

Trotz dieser Anpassungen bleibt die Struktur der Spanier klar: Im Mittelfeld sollen Rodri, Pedri und Fabián Ruiz das Spiel kontrollieren und Tempo sowie Rhythmus bestimmen. Offensiv dürfte Spanien flexibel agieren, mit Spielern wie Ferran Torres, Dani Olmo oder Mikel Oyarzabal in vorderster Linie. Ziel ist ein dominanter Ballbesitzfußball mit frühem Druck auf den Gegner und klarer Feldüberlegenheit.

Kap Verde geht dagegen mit einer kompakten und defensiv ausgerichteten Grundordnung in die Partie. Die Mannschaft setzt auf Disziplin gegen den Ball, enge Räume im Zentrum und schnelle Umschaltmomente über erfahrene Offensivspieler wie Ryan Mendes oder Jamiro Monteiro. Für den Außenseiter wird es entscheidend sein, die Anfangsphase schadlos zu überstehen und möglichst lange die Null zu halten. Katar könnte dabei als Vorbild genommen werden (1:1 gegen Schweiz), an Curacao sollte man sich nicht orientieren (1:7 gegen unsere deutsche Nationalmannschaft).

Im Vorfeld wird vor allem erwartet, dass Spanien viel Ballbesitz hat und das Spiel tief in die gegnerische Hälfte verlagert. Kap Verde wird sich phasenweise nur über Konter und Standards befreien können. Gleichzeitig gilt aber auch: Gerade in WM-Spielen haben Außenseiter in der Vergangenheit immer wieder für Überraschungen gesorgt, wenn Favoriten nicht konsequent in Führung gehen.

Unterm Strich spricht vor dem Anpfiff vieles für einen kontrollierten Auftritt Spaniens, während Kap Verde auf eine disziplinierte Defensivleistung und minimale Fehler des Gegners angewiesen ist, um das Spiel solange wie möglich offen zu halten. (iz)