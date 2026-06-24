WiWa: Süsser trat zurück, Nuszpán übernimmt

Turbulente Wochen hat die SpVgg Willmering-Waffenbrunn hinter sich. Nachdem der bisherige Spielertrainer Jakub Süsser und „Co“ Andreas Schneider eine Woche vor dem Trainingsstart ihre Trainerämter niederlegten, waren die Verantwortlichen des Chamer Kreisligisten unter Zugzwang. Dennoch konnte man schon bald mit dem 32-jährigen, ehemaligen Landesligaspieler Norbert Nuszpán einen neuen Trainer präsentieren. So wird die WiWa zur Saison 2026/27 wieder ein neues, verändertes Gesicht haben.
Neu-Coach Nuszpán war zuvor beim FC Raindorf und anschließend bei der SG Neukirchen b.Hl. Blut / Rittsteig als Spielertrainer tätig. Im Dress der Fortuna Regensburg und des VfB Straubing sammelte der ehemalige Jahn-Jugendspieler Landesliga-Einsätze. Als technisch beschlagener Offensivspieler mit einer „Pferdelunge“ machte er sich über die Jahre einen Namen.
Bei seinem neuen Klub aus Willmering und Waffenbrunn gesellten sich zu den bereits länger feststehenden Abgängen von Julian Hartl (TB 03 Roding), Julian Göttlinger (1. FC Bad Kötzting) und Andreas Weindl (Karriereende) auch noch kurzfristig der Abgang von Julian Schneider (wechselt zum Ligakonkurrenten SpVgg Mitterdorf) sowie von Christian Weber (wechselt ebenfalls innerhalb der Liga zum Aufsteiger FC Stamsried) dazu. Als externe Neuzugänge kamen vom SV Wilting mit Nico Bernhard (24) und Jonas Höpfl (25) zwei Heimkehrer, die das Fußballspielen bei der WiWa erlernten. Von der eigenen A-Jugend wechseln Max Röckl, Louis Müller, Josef Huber, Leonhard Hausladen und Noah Liebl in den Herrenbereich. Ebenfalls bereits in den Herrenbereich hineinschnuppern dürfen die Noch-Jugendspieler Max Kramer, Jakub Huber, Leon Haller, Lukas Dengler, Michael Zollner und Simon Ebert. Bei ihnen liegt aber das Hauptaugenmerk bei der A-Jugend.
Bereits zum Ende der vergangenen Saison, Ende April, wechselte Torwart Bernhard Liegl von der A-Jugend des ASV Cham nach Willmering-Waffenbrunn. Der 18-Jährige konnte bereits in den letzten Saisonspielen sein Können unter Beweis stellen. Ebenfalls wieder zurück zur WiWa wechselten Dennis Schindler (32, zuvor DJK Vilzing III), Thomas Röckl (32) und Lukas Müller (32). Die beiden Letztgenannten haben ihren Lebensmittelpunkt künftig wieder in der Gemeinde und werden nach einigen Jahren Pause wieder zu den Herrenmannschaften der SpVgg dazustoßen. Auf den neuen Trainer Norbert Nuszpán wird also eine große Herausforderung zukommen, um die jungen und neuen Spieler in die beiden Herrenmannschaften einzubinden.