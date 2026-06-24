WiWa: Süsser trat zurück, Nuszpán übernimmt Beim Kreisligisten kam es kurz vor dem Trainingsstart zu einer Veränderung auf der Kommandobrücke +++ Auch in den Kadern gab es Bewegung von PM / fw · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der neue WiWa-Trainer Norbert Nuszpán (Mitte) mit Abteilungsleiter Josef Pemmerl (links) und Sportlicher Leiter Klaus Schlegl. – Foto: Stephan Röckl

Turbulente Wochen hat die SpVgg Willmering-Waffenbrunn hinter sich. Nachdem der bisherige Spielertrainer Jakub Süsser und „Co“ Andreas Schneider eine Woche vor dem Trainingsstart ihre Trainerämter niederlegten, waren die Verantwortlichen des Chamer Kreisligisten unter Zugzwang. Dennoch konnte man schon bald mit dem 32-jährigen, ehemaligen Landesligaspieler Norbert Nuszpán einen neuen Trainer präsentieren. So wird die WiWa zur Saison 2026/27 wieder ein neues, verändertes Gesicht haben.



Neu-Coach Nuszpán war zuvor beim FC Raindorf und anschließend bei der SG Neukirchen b.Hl. Blut / Rittsteig als Spielertrainer tätig. Im Dress der Fortuna Regensburg und des VfB Straubing sammelte der ehemalige Jahn-Jugendspieler Landesliga-Einsätze. Als technisch beschlagener Offensivspieler mit einer „Pferdelunge“ machte er sich über die Jahre einen Namen.

Die Neuzugänge der WiWa mit den Verantwortlichen. Hintere Reihe von links: Josef Huber, Maximilian Kramer, Lucas Dengler, Leonhard Hausladen, Jonas Höpfl, Noah Liebl, Simon Ebert und Nico Bernhard. Vordere Reihe von links: Abteilungsleiter Josef Pemmerl, Bernhard Liegl, Max Röckl, Jakob Huber, Louis Müller, Leon Haller, Michael Zollner und Sportlicher Leiter Klaus Schlegl. – Foto: Stephan Röckl





Im ersten Test, der bereits am vorletzten Wochenende stattfand, gab es gegen den Ligakollegen DJK Vilzing II ein 3:3-Unentschieden. Vergangenen Samstag war der Kreisligist beim Jubiläumsturnier der SG Waldmünchen-Geigant zu Gast. Bei hochsommerlichen Temperaturen belegt man nach den Vorrundenspielen gegen die SG Silbersee (0:0) und gegen die SG Schönthal-Premeischl den ersten Platz. Im Finale gegen den Bezirksligisten FC Ränkam stand es nach der regulären Spielzeit 1:1, ehe die WiWa im anschließenden Elfmeterschießen unterlag. Folgende Testspiele stehen während der Vorbereitung noch auf dem Plan: Freitag, 26. Juni um 19 Uhr daheim gegen die SG Chambtal; Mittwoch, 1. Juli um 19 Uhr daheim gegen den TSV Falkenstein; Freitag, 3. Juli um 18.30 Uhr beim FC Ränkam; Mittwoch, 8. Juli um 18.30 Uhr beim SSV Schorndorf (Totopokal) und Sonntag, 12. Juli um 17 Uhr daheim gegen den SV Gleißenberg. Der Saisonstart in der Kreisliga Ost erfolgt am Sonntag, 19. Juli, mit einem Heimspiel gegen den FC Miltach.