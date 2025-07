WiWa startet in Schönthal – Aufsteigerduell im Regental

Am ersten Spieltag ist der 1. FC Miltach zu Gast beim FC Ränkam. Die Gäste stiegen in der letzten Saison in die Kreisliga auf und man darf sich auf eine spannende Partie freuen. Zuletzt trafen die beiden Teams in der Saison 2017/2018 in der Bezirksliga Süd aufeinander. Schiedsrichter: Stefan Mehrl, Dominik Fischer, Corbinian Butz







Auch in dieser Saison treffen der FC Untertraubenbach und die SG Michelsdorf/ASV Cham aufeinander. Zuletzt konnte sich die SG zweimal den Dreier gegen den FC sichern. Schiedsrichter: Mario Kiel, Andreas Müller, Wolfgang Pongratz







Bei der SG Waldmünchen/Geigant findet sich zum Saisonauftakt die SG Zandt/Vilzing II ein. Beide Teams kennen sich aus der vergangenen Saison, wo sie sich zweimal je einen Punkt durch Remis sichern konnten. Schiedsrichter: Manuel Schmid, Jürgen Kirschenbauer, Franz Huttter







Neu in der Liga ist der 1. FC Rötz, der durch den Aufstieg am ersten Spieltag die aufgerüstete SpVgg Mitterdorf empfangen darf. Bisher trafen die beiden Teams noch nicht aufeinander und man darf sich auf eine spannende Partie freuen. Schiedsrichter: Luca Huttner, Maik Kreye, Werner Gabler







Bei der SG Regental findet sich zum Saisonauftakt die SG FC Chamerau ein. Beide Mannschaften sind in der letzten Saison aufgestiegen und trafen zuletzt im Jahr 2024 bei einem Testspiel aufeinander, was im 2:2 Remis endete. Schiedsrichter: Hubert Scheinost, Matthias Götz, Anthony Teichert





So., 20.07.2025, 15:15 Uhr SG Schloßberg 09 Schloßberg SpVgg Eschlkam Eschlkam 15:15 PUSH



Die SpVgg Eschlkam ist am ersten Spieltag der Saison zu Gast bei der SG Schloßberg. Beide Teams kennen sich aus der vergangenen Saison, wo sich die SG zuletzt den Dreier gegen die kommenden Gäste einholen konnte. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Sebastian Janker, Leonhard Fischer







Bei der SG Schönthal/Premeischl ist zum Saisonauftakt der Bezirksliga-Absteiger SpVgg Willmering-Waffenbrunn zu Gast. Die SpVgg traf zuletzt auf den Gastgeber in der Saison 2023/2024, wo sie sich zweimal die Maximalausbeute sichern konnten. Schiedsrichter: Matthias Schoierer, Cedric Dirschl, Christian Stockhofe