WiWa rückt Mitterdorf auf die Pelle – Kellerduell im Regental

Schlusslicht 1. FC Rötz (in Rot) ist im Heimspiel gegen Willmering-Waffenbrunn klarer Außenseiter. – Foto: Sebastian Fleischmann/Archiv

Ein 3:2-Auswärtssieg der SpVgg Willmering-Waffenbrunn im Nachholspiel bei der SG Schloßberg bildete am Gründonnerstag den Auftakt fürs Osterwochenende in der Kreisliga Ost. Am morgigen Samstag holen die SG Regental und die SpVgg Eschlkam nach, ehe am Ostermontag der 21. Spieltag mit sieben Paarungen ansteht. Der Überblick über die Partien.

Nachholspiel am Gründonnerstag







Dank des harterkämpften Auswärtssiegs bei der SG Schloßberg springt die SpVgg Willmering-Waffenbrunn auf Platz drei und verkürzt den Rückstand zum Tabellenzweiten Mitterdorf auf einen Punkt. Florian Fischer (9.) und Julian Hartl (17.) sorgten mit ihren Toren für einen Traumstart der WiWa. Im zweiten Durchgang verkürzte SG-Torjäger Samuel Burgfeld (62.) auf 1:2 und brachte die Spannung zurück. Ehe Jakob Pankratz (80.) den alten Zwei-Tore-Vorsprung der Gäste wiederherstellte. Burgfelds zweiter Treffer (90.) zum 2:3-Endstand sollte schließlich zu spät für den Gastgeber kommen. In der Nachspielzeit handelte sich SG-Verteidiger Marc Meister noch die gelbrote Karte ein.





Nachholspiel am Karsamstag







Hinspiel: 0:1. Kellerduell im Regental: Die 1. SG (12., 17) musste sich in der Hinrunde der SpVgg Eschlkam (11., 22) knapp geschlagen geben und empfängt diese am morgigen Samstag zur Nachholpartie des 15. Spieltages. Regental spielte zuletzt 1:1 gegen den FC Untertraubenbach, während Eschlkam bei Schlusslicht 1. FC Rötz (2:2) ebenfalls nicht über ein Unentschieden hinauskam.



Der 21. Spieltag am Ostermontag











Heute, 15:15 Uhr FC Ränkam FC Ränkam SpVgg Eschlkam Eschlkam 15:15 PUSH



Hinspiel: 1:2. Beim Ligaprimus FC Ränkam (1., 49) findet sich am Ostermontag die SpVgg Eschlkam (11., 22) zum 21. Spieltag ein. Vom 20. Spieltag konnten sich beide Kontrahenten nur jeweils einen Punkt mitnehmen. Die SpVgg im erwähnten Remis gegen Rötz, während Ränkam keine Chancen beim FC Chamerau verwerten konnte und sich 0:0 trennte.







Hinspiel: 1:2. Die SG Waldmünchen/Geigant (9., 28) ist am kommenden Spieltag der Gastgeber für den FC Untertraubenbach (13., 14). Die SG holte sich zuletzt mit fünf Buden gegen die SG Schönthal-Premeischl die Maximalausbeute, der FC hingegen musste sich bei 1. SG Regental im 1:1 mit einem Punkt begnügen.







Hinspiel: 4:1. Die 1. SG Regental (12., 17) reist am Ostermontag zum 1. FC Miltach (6., 31) an. Die Hausherren der Partie sicherten sich am vergangenen Spieltag die Maximalausbeute bei der SG Schloßberg, die 1. SG Regental hingegen konnte sich zuletzt nur einen Punkt gegen den FC Untertraubenbach einholen.





Heute, 15:15 Uhr SpVgg Mitterdorf Mitterdorf SG Schloßberg 09 Schloßberg 15:15 PUSH



Hinspiel: 3:0. Die SpVgg Mitterdorf (2., 39) empfängt zum 21. Spieltag die SG Schloßberg (7., 30). Ein Punkt im torlosen Remis bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn war für die Hausherren am vergangenen Wochenende drin. Die SG Schloßberg musste sich am Donnerstag auf heimischem Terrain der SpVgg Willmering-Waffenbrunn geschlagen geben.







Hinspiel: 2:4. Beim 1. FC Rötz (14., 5) ist am kommenden Spieltag die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (3., 38) zugegen. Mit einem Remis sicherten sich die Hausherren zuletzt gegen die SpVgg Eschlkam einen Punkt. Für die Gäste gab es am Gründonnerstag den angesprochenen Auswärtsdreier bei der SG Schloßberg.







Hinspiel: 0:1. Die SG Michelsdorf/Cham II (5., 31) konnte sich im Hinspiel knapp den Dreier einholen und reist am Ostermontag beim FC Chamerau (8., 29) zum Rückspiel an. Mit einem Punkt im 0:0 am vergangenen Wochenende begnügte sich der FC gegen den FC Ränkam, die SG hingegen musste bei der SG Zandt/Vilzing II am vergangenen Spieltag eine Niederlage einstecken.







Hinspiel: 0:6. Die SG Schönthal-Premeischl (10., 24) empfängt am Ostermontag die SG Zandt/Vilzing II (3., 36) zum 21. Spieltag der Saison. Eine Niederlage verbuchten die Gastgeber der Partie zuletzt gegen den 1. FC Miltach, während sich die SG Zandt/Vilzing II den Heimdreier gegen die SG Michelsdorf/Cham II einholen konnte.