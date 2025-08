WiWa pocht auf die Trendwende – Ränkam klarer Favorit

Im einzigen Samstagsspiel empfängt Aufsteiger 1. FC Miltach (10., 1) die SG Zandt/Vilzing II (1., 6). Die Heimelf musste sich am zweiten Spieltag mit einem torlosen Remis bei der SG Michelsdorf/Cham II zufriedengeben. Zandt/Vilzing II sicherte sich zuletzt hingegen mit einem klaren Sieg beim FC Untertraubenbach die Maximalausbeute.







Der FC Chamerau (5., 6) ist am dritten Spieltag zu Gast beim FC Untertraubenbach (9., 1). Zuletzt konnte sich Chamerau gegen die SG Waldmünchen/Geigant daheim den volle Punkteetrag sichern, während sich Untertraubenbach gegen die SG Zandt/Vilzing II nicht behaupten konnte und leer ausging.







Heimrecht genießt die SG Waldmünchen/Geigant (13., 0) gegen die SpVgg Eschlkam (7., 3). Der Gast sicherte sich den Dreier am vergangenen Wochenende daheim gegen die 1. SG Regental, die Hausherren der Partie mussten sich hingegen beim FC Chamerau geschlagen geben.







Nicht gut gestartet ist Absteiger SpVgg Willmering-Waffenbrunn (12., 0). Er tritt am kommenden Wochenende bei der ebenfalls noch punktlosen SG Regental (11., 0) an. Beide Teams konnten sich am zweiten Spieltag keine Punkte einholen; die WiWa scheiterte zu Hause an der SG Schloßberg, während die SG zu Gast bei der SpVgg Eschlkam ebenfalls leer ausging.







Beim 1. FC Rötz (14., 0) geht am Sonntag der FC Ränkam (2., 6) auf Stippvisite. Rötz konnte sich vor Wochenfrist gegen die SG Schönthal-Premeischl nicht durchsetzen und geht als Außenseiter ins Spiel. Dagegen schnappte sich Ränkam gegen die SpVgg Mitterdorf last-minute den Dreier.







Die SG Michelsdorf/Cham II (8., 2) ist am kommenden Wochenende zu Gast bei der SpVgg Mitterdorf (6., 3). Mit einem torlosen Remis gingen am vergangenen Spieltag die SG und der FC Miltach vom Feld, was beiden einen Punkt einbrachte. Währenddessen erlebte Mitterdorf die eben angerissene, bittere Auswärtsniederlage in Ränkam.







Auf Reisen geht die SG Schloßberg (2., 6), die am dritten Spieltag bei der SG Schönthal-Premeischl (4., 6) antritt. Beide Teams konnten sich zuletzt den Dreier einholen. Schönthal-Premeischl setzte sich beim 1. FC Rötz durch, während die SG Schloßberg bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn einen 3:1-Sieg verbuchen konnte.