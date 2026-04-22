 2026-04-20T12:45:22.080Z

Spielbericht

Witzhelden II bleibt nach 7:0 auf Kurs für Top-Acht der Kreisliga B

Kreisliga B Remscheid-Solingen, Gruppe 2: Der FC Remscheid II war beim 7:0 kein ernsthafter Gegner für den VfL Witzhelden II.

von Sascha Köppen · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Rückkehrer Nagip Bujupi traf doppelt für den VfL Witzhelden II.
Rückkehrer Nagip Bujupi traf doppelt für den VfL Witzhelden II. – Foto: Robin Dunkel

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Nagip Bujupi
Nagip Bujupi

Auch wenn die beiden vergangenen Wochen so gar nicht nach dem Geschmack von Trainer Stephan Grallert waren, der VfL Witzhelden II spielt in der Kreisliga B Remscheid/Solingen als Aufsteiger eine mehr als ordentliche Saison. Das stellte sein Team dann auch am Sonntag beim 7:0 gegen den FC Remscheid II noch einmal unter Beweis, als die Gastgeber so richtig in Torlaune gerieten.

Zwei Doppelpacks gegen Remscheid II

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
VfL Witzhelden
VfL WitzheldenWitzhelden II
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid II
7
0
Abpfiff

Schon nach neun Minuten stand es nach Treffern von Nagip Bujupi und Paul David Schurat 2:0 für die Witzheldener. Bujupi, der als Rückkehrer wieder mitwirkte, machte später noch gleich einen Doppelpack daraus. Das gelang in der Folge auch Sebastian Langkau, die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Nico Leon Braun und Cedric Piotraschke. Gelaufen war die Partie schon zur Pause beim Stand von 5:0 längst.

Schon in der ersten Saison in der Kreisliga B hätte sich Grallert offenbar mehr als den Platz im oberen, gesicherten Mittelfeld vorstellen können. "Mit den letzten beiden Auftritten in der Saison war ich nicht zufrieden, um es mal milde auszudrücken. Leider fehlen hier und da immer wichtige Spieler, um eine gewisse Konstanz zu bringen."

Bleibt das Team in den Top-Acht?

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen II
VfL Witzhelden
VfL WitzheldenWitzhelden II
15:00
Die Zielvorgabe kann der Aufsteiger allerdings noch immer zum Saisonabschluss gut erreichen. "Ziel war es, unter die ersten Acht zu kommen, wird noch spannend. Jetzt geht es zum TuS 05 Quettingen II, die mit uns punktgleich sind, da bin ich wirklich gespannt. Aktuell stellen wir die beste Hintermannschaft der Liga, aber vorne fehlt uns noch ein richtiger Knipser, der weiß, wo die Bude steht", nennt Grallert seine Baustelle, bei der das Team aktuell für die neue Saison auch noch auf der Suche ist.

Für den aktuell Siebten aus Witzhelden wäre es noch möglich, den einen oder anderen Platz nach oben gutzumachen, aber es könnte erreicht sind die Top-Acht auch noch nicht. Es bleibt also spannend für den Neuling.