Witzhelden II bleibt nach 7:0 auf Kurs für Top-Acht der Kreisliga B Kreisliga B Remscheid-Solingen, Gruppe 2: Der FC Remscheid II war beim 7:0 kein ernsthafter Gegner für den VfL Witzhelden II. von Sascha Köppen · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Rückkehrer Nagip Bujupi traf doppelt für den VfL Witzhelden II. – Foto: Robin Dunkel

Auch wenn die beiden vergangenen Wochen so gar nicht nach dem Geschmack von Trainer Stephan Grallert waren, der VfL Witzhelden II spielt in der Kreisliga B Remscheid/Solingen als Aufsteiger eine mehr als ordentliche Saison. Das stellte sein Team dann auch am Sonntag beim 7:0 gegen den FC Remscheid II noch einmal unter Beweis, als die Gastgeber so richtig in Torlaune gerieten.

Schon nach neun Minuten stand es nach Treffern von Nagip Bujupi und Paul David Schurat 2:0 für die Witzheldener. Bujupi, der als Rückkehrer wieder mitwirkte, machte später noch gleich einen Doppelpack daraus. Das gelang in der Folge auch Sebastian Langkau, die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Nico Leon Braun und Cedric Piotraschke. Gelaufen war die Partie schon zur Pause beim Stand von 5:0 längst. Schon in der ersten Saison in der Kreisliga B hätte sich Grallert offenbar mehr als den Platz im oberen, gesicherten Mittelfeld vorstellen können. "Mit den letzten beiden Auftritten in der Saison war ich nicht zufrieden, um es mal milde auszudrücken. Leider fehlen hier und da immer wichtige Spieler, um eine gewisse Konstanz zu bringen."

Bleibt das Team in den Top-Acht?

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TuS Quettingen Quettingen II VfL Witzhelden Witzhelden II 15:00 PUSH