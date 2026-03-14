Witzel-Festspiele – Weiden II dreht Topspiel – Upo ärgert sich Bezirksliga Nord, der Samstag: Furth im Wald geht zu Hause leer aus +++ Rodler-Truppe knackt den FC Wernberg +++ Arnschwang knöpft Raindorf einen Punkt ab von Florian Würthele · Heute, 18:13 Uhr · 0 Leser

Anders als in dieser Szene, war die SpVgg SV Weiden II (in Blau) gegen den FC Wernberg am Ende obenauf. – Foto: Dagmar Nachtigall

In den fünf Samstagsspielen der Bezirksliga Süd tat sich ein Akteur ganz besonders hervor: Maximilian Witzel. Der Torjäger des FC Amberg führte den Tabellenführer mit vier Buden fast im Alleingang zum 4:1-Stadtderbysieg beim SV Inter Bergsteig. Erster Verfolger bleibt auch nach dem 21. Spieltag die SpVgg SV Weiden II. Der Bayernliga-Unterbau entschied auf dem heimischem Allwetterplatz das Topspiel gegen den FC Wernberg mit 4:2 für sich. Ärgerliche 0:1-Heimniederlagen mussten die SF Ursulapoppenricht und der FC Furth im Wald hinnehmen.



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Topspiel stand drauf, Topspiel war absolut drin. Zwei Mannschaften auf eine Augenhöhe und zwei sehr gute Mannschaften. Letztendlich war es, glaube ich, trotzdem ein verdienter Sieg für uns. Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs, die als Mannschaft aufgetreten sind, alles reingeworfen haben und auch fußballerisch überzeugt haben. Wir genießen das jetzt und freuen uns auf das Topspiel in Amberg.“







Andreas Scheler (Trainer SF Ursulapoppenricht): „Nach zehn Minuten kassierten wir durch einen Standard, den du nicht kriegen darfst, das 0:1. Ansonsten war weder von Schlicht noch von uns etwa zwingend. In der zweiten Halbzeit hatten wir Chancen, von denen du mindestens drei machen musst. Wir haben sogar noch einen Elfmeter verschossen. In Summe hat auch das Quäntchen Glück gefehlt in der zweiten Halbzeit, in der wir das Spiel auf unsere Seite ziehen müssen.“







Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Eine mehr als ärgerliche, weil unnötige Niederlage für uns in einem Spiel, das aus meiner Sicht keinen Sieger verdient hätte. Der TSV kam besser in die Partie, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Wir kamen griffiger aus der Halbzeit, versäumten es jedoch, unsere Aktionen im letzten Drittel konzentriert zu Ende zu spielen. Beim einzigen Missgeschick unserer Hintermannschaft rettete Adamovic im 1:1 zunächst noch bravourös, ehe wir die darauffolgende Ecke nicht giftig genug verteidigten und so den spielentscheidenden Treffer hinnehmen mussten. Im Anschluss warf das Team nochmals alles in die Waagschale, konnte sich aber leider nicht mehr belohnen. Nichtsdestotrotz Glückwunsch an Tännesberg.“







Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Ein verdienter 4:1-Sieg. Wir waren das gesamte Spiel über tonangebend und haben versucht, Fußball zu spielen. Im ersten Durchgang haben wir uns noch nicht so viele Torchancen herausgespielt, aber durch einen berechtigten Elfmeter das Tor gemacht. Nach der Halbzeit vergaben wir gleich eine große Chance und haben dann die Tore nachgelegt. Summa summarum war es wichtig, mit einem Sieg in die Restrunde reinzustarten. Die Mannschaft hat es wirklich gut gemacht und gemeinschaftlich alles gegeben und alles reingelegt. Ich wünsche Inter Bergsteig alles Gute, dass sie die Liga am Ende halten können.“













Erich Hartl (Trainer DJK Arnschwang): „Ein gutes Bezirksliga-Spiel von uns. Kämpferisch war das eine Top-Leistung. Mit einem Pfostenschuss hätten wir die Partie in der zweiten Hälfte gewinnen können, was auch nicht ganz unverdient gewesen wäre. Allerdings hat uns auch noch kurz vor Schluss unser Keeper im 1:1 gegen Politanow vor einer Niederlage bewahrt. Eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber letzter Woche gegen Schlicht.“