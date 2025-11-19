Witts späte Show

„Ein umkämpftes Spiel von beiden Seiten, aber am Ende ein verdienter Sieg für uns“, ordnete der 1,89 Meter große Rechtsfuß die Partie ein.

Beide Tore fielen erst in der Schlussphase – für Witt kein Zufall: „Wir wollten in den letzten Minuten nochmal den Druck erhöhen und unbedingt mit drei Punkten im Rucksack nach Hause fahren. Außerdem wollten wir die vielen mitgereisten Fans belohnen.“ Mit dem Sieg bleibt Ehlen in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. „Uns ist bewusst, dass wir eine gute Ausgangslage haben, aber wir schauen weiter nur auf uns. Das hat bisher gut funktioniert.“

Nach dem Abschluss der Hinrunde zieht Witt ein positives Zwischenfazit: „Wir haben unser Saisonziel übertroffen, darauf wollen wir aufbauen.“ Seit über zehn Jahren im Amateurfußball, fühlt sich der Marketing-Strategieberater in der Kreisliga sichtlich wohl – und hat klare persönliche Ansprüche: „Ich möchte gesund bleiben, der Mannschaft helfen und jedes Jahr zweistellig treffen. Beruflich tut sich aktuell viel, deshalb ist meine Zukunft beim SVE etwas ungewiss, aber ich bin im engen Austausch mit Verein und Trainerteam.“