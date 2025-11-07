Wittmann will mit dem FCI die Heimspielserie ausbauen

Am 14. Spieltag der 3. Liga empfängt der FC Ingolstadt 04 den Rot-Weiß Essen. Der FCI möchte nach der Niederlage gegen die Viktoria Köln wieder in die Erfolgsspur finden.

Wittmann äußerte sich auf der Pressekonferenz zu den Gästen aus Essen: „Essen ist eine sehr ambitionierte Mannschaft, die am Ende auch in der Lage ist, enge Spiele zu gewinnen. Es ist ein Team mit viel Wucht und vielen guten Kickern drin. Man erkennt ihre Ambitionen auch durchaus auf dem Platz. Deswegen erwarten wir einen schweren Gegner.“

Ingolstadt – Der FC Ingolstadt 04 empfängt am Samstagnachmittag (14:00 Uhr, wir berichten im Live-Ticker) Rot-Weiß Essen. Vor heimischer Kulisse punkteten die Schanzer dreimal in Folge. Diese Serie will der FCI halten. Vor allem nach der letzten Niederlage gegen die Viktoria Köln möchte die Elf um Cheftrainerin Sabrina Wittmann wieder einen Sieg einfahren.

21 Gegentore kassierte der RWE in der bisherigen Saison. Der FCI nur 19. „Wir wollen, ganz egal, ob Platz 1 oder Platz 18, einfach die aktivere Mannschaft sein. Wir werden versuchen, unser Spiel wie immer durchzuziehen: Den Ball zu haben, ihn bei Verlust schnell zurückzuerobern und dem Gegner unsere Intensität aufdrücken", so Wittmann.

Schanzer Serie gegen Viktoria Köln gerissen

Am 13. Spieltag musste der FCI nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge die erste Niederlage hinnehmen. Dabei führte Ingolstadt noch zur Halbzeit. Yannik Deichmann, der sein 200. Drittliga-Spiel absolvierte, brachte die Schanzer in Führung (16.). Diese reichte aber nicht aus. Die Kölner drehten die Partie in der zweiten Hälfe.

„Wir dürfen uns nicht beschweren, dass wir heute verloren haben. Denn wir waren auch schon in der ersten Halbzeit die schlechtere Mannschaft, hatten mehrere Chancen gegen uns und machen dann mit der ersten Möglichkeit das 1:0", sagte Deichmann nach der Partie.

Kehrt Ingolstadt zuhause wieder in die Erfolgsspur zurück? Anstoß der Begegnung gegen Rot-Weiss Essen ist um 14 Uhr.