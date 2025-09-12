Wittmann vor Kellerduell der 3. Liga: "Gibt keine einfachen Spiele"

FCI-Cheftrainerin Sabrina Wittmann sieht den Gegner trotz der schwachen Tabellensituation nicht als leichten Gegner: „Schweinfurt entspricht nicht dem, wie sie positioniert sind. Sie haben einen extrem spielerischen Ansatz und auch gegen Gegner, die sich vermeintlich stabilisiert haben in der Liga, haben sie einen lockenden Ballbesitz. Sie haben bloß noch keine Tore gemacht.“

Die 34-Jährige sieht in der anstehenden Englischen Woche (Schweinfurt, Havelse, Wiesbaden) sogar eine Chance: „Die Liga hat nachweislich gezeigt, dass es keine einfachen Spiele gibt. In der aktuellen Phase liegt der Fokus vor allem auf unserer Entwicklung, wo wir seit dem 1. Spieltag Fortschritte gemacht haben. Das gilt es, jetzt in Ergebnisse umzumünzen und dafür kann die Englische Woche ein Vorteil sein, weil es Schlag auf Schlag geht.“