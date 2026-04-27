Wittmann-Hattrick sorgt für Freyunger-Jubel in Hinterschmiding

Tobias Wittmann war der Matchwinner im Topspiel zwischen dem TV Freyung und dem SSV Hinterschmiding. – Foto: Robert Geisler

Die Entscheidung im Titelkampf der A-Klasse Freyung scheint am 23. Spieltag gefallen zu sein. Im Gipfeltreffen vor einer Kulisse von 450 Zuschauern demonstrierte der TV Freyung seine Reife und besiegte den SSV Hinterschmiding durch eine Gala-Vorstellung von Tobias Wittmann. Während der Primus nun mit vier Punkten Vorsprung einsam seine Kreise zieht, herrschte auf den anderen Plätzen purer Wahnsinn. In Perlesreut sorgte ein Freistoßtor in der siebten Minute der Nachspielzeit für fassungslose Gesichter, während der TSV Ringelai in Prag ein Schützenfest feierte. Auch der TSV Waldkirchen II krönte sein Doppel-Wochenende mit sechs Punkten und schiebt sich in der Tabelle weiter nach vorn. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Wochenendes nun im Überblick:

Bereits im Nachholspiel am Freitagabend legte die Bezirksliga-Reserve den Grundstein für ihr erfolgreiches Wochenende. Michael Christoph brachte Waldkirchen in der 15. Minute per Foulelfmeter in Führung. Unmittelbar nach der Pause in der 46. Minute sorgte Philipp Eberle für das Highlight des Spiels, als er das Leder aus 20 Metern volley in den Winkel hämmerte. Die Spielgemeinschaft gab sich nicht auf und kam durch Shadi Jakish in der 62. Minute nach einem Fehler in der Waldkirchener Abwehr zum Anschluss. Trotz einer Schlussoffensive der Gäste rettete die Raab-Elf den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich drei wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze.

Tore: 1:0 Michael Christoph (15. Foulelfmeter), 2:0 Philipp Eberle (46.), 2:1 Shadi Jakish (62.) ---

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In einer vogelwilden Partie sahen die 150 Zuschauer in Prag gleich zehn Treffer. Dabei begann die Spielgemeinschaft mutig: Hannes Wandl in der 10. Minute und Stefan Königseder mit einem unglaublichen Freistoßtor aus 50 Metern in der 42. Minute brachten die Hausherren mit 2:0 in Führung. Doch dann folgte der Auftritt des Sebastian Drexler. Mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit der ersten Hälfte – in der 45.+2 Minute und 45.+3 Minute – glich er die Partie im Alleingang aus. Nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme. Matthias Drexler in der 47. Minute, Simon Pittner per Traumfreistoß in der 65. Minute und Alexander Stern in der 67. Minute schraubten das Ergebnis in die Höhe. Nico Sigl verkürzte in der 70. Minute per Foulelfmeter, doch Drexler mit seinem dritten Tor in der 76. Minute und Manuel Einberger in der 80. Minute machten den Kantersieg perfekt. Tore: 1:0 Hannes Wandl (10.), 2:0 Stefan Königseder (42.), 2:1 Sebastian Drexler (45.+2), 2:2 Sebastian Drexler (45.+3), 2:3 Matthias Drexler (47.), 2:4 Simon Pittner (65.), 2:5 Alexander Stern (67.), 3:5 Nico Sigl (70. Foulelfmeter), 3:6 Sebastian Drexler (76. Foulelfmeter), 3:7 Manuel Einberger (80.) ---

Was sich in Perlesreut abspielte, spottet jeder Beschreibung. Der SC Herzogsreut sah nach zwei frühen Toren von Nico Krückl in der 14. Minute und 19. Minute bereits wie der sichere Sieger aus. Doch die Perlesreuter Reserve bewies Moral: Fabian Stadler verkürzte in der 38. Minute per Kopf und markierte in der dritten Minute der Nachspielzeit, in der 90.+3 Minute, den umjubelten Ausgleich. In einer hitzigen Schlussphase mit einer Roten Karte gegen den Trainer der Gäste und einer Zeitstrafe für Johannes Blöchl fiel die Entscheidung auf die kurioseste Art und Weise. In der 90.+7 Minute segelte ein direkter Freistoß von Fabian Pongratz von der Mittellinie über Freund und Feind hinweg ins Tor. Tore: 0:1 Nico Krückl (14.), 0:2 Nico Krückl (19.), 1:2 Fabian Stadler (38.), 2:2 Fabian Stadler (90.+3), 2:3 Fabian Pongratz (90.+7) ---

Unter den Augen von 450 Zuschauern wurde das Stadion in Hinterschmiding zum Schauplatz des absoluten Topspiels. Mann des Tages war Tobias Wittmann, der den SSV fast im Alleingang zerlegte. In der 39. Minute nutzte er eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Hausherren und schob zur Führung ein. Hinterschmiding hielt kämpferisch dagegen, doch in der Schlussphase schlug Wittmann eiskalt erneut zu. Nach schöner Vorarbeit erhöhte er in der 80. Minute auf 0:2, ehe er nur zwei Minuten später in der 82. Minute per Volley nach einem Doppelpass den Hattrick perfekt machte. Der späte Anschlusstreffer durch Felix Petermaier in der 90. Minute war nur noch Ergebniskosmetik. Freyung bleibt im 21. Saisonspiel ungeschlagen und macht einen sehr großen Schritt Richtung Meisterschaft und dem Wiederaufstieg. Tore: 0:1 Tobias Wittmann (39.), 0:2 Tobias Wittmann (80.), 0:3 Tobias Wittmann (82.), 1:3 Felix Petermaier (90.) ---

Nur wenige Stunden nach dem Heimsieg gegen Bischofsreut demonstrierte Waldkirchen II auch in Röhrnbach seine Klasse. Die Reserve aus Röhrnbach hielt zunächst wacker dagegen, doch Philipp Stadler brach in der 38. Minute den Bann und legte in der 44. Minute noch vor der Pause den zweiten Treffer nach. In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Gäste das Geschehen nach Belieben. Felix Nodes in der 74. Minute und Alexander Westall in der 77. Minute schraubten das Ergebnis in die Höhe. Während Waldkirchen II durch diese sechs Punkte am Wochenende auf den vierten Tabellenplatz klettert, verharrt Röhrnbach II mit neun Punkten weiterhin auf dem vorletzten Rang. Tore: 0:1 Philipp Stadler (38.), 0:2 Philipp Stadler (44.), 0:3 Felix Nodes (74.), 0:4 Alexander Westall (77.) ---