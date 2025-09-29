 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Wittlingen im 10:0-Torrausch, VfL Pfullingen III gewinnt 6:5-Spektakel

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Alb los?

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TuS Metzing.
SV Wurmlingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Alb

Kreisliga A1:

FC Lichtenstein – SV Hülben 3:7
Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer in Lichtenstein zu sehen. Zunächst sah alles nach einem klaren Heimsieg aus: Nick Kuder (11.), Sören Stach (33.) und Christian Locher (45., 52.) sorgten für eine 4:0-Führung, ehe Sören Stach (57.) und erneut Christian Locher (71.) sogar auf 6:0 erhöhten. Doch dann drehte der SV Hülben auf: Thomas Szymanski verkürzte in der 80. Minute, Nick Kuder traf zum 7:1 (86.), ehe Tom-Luca Herter (86.) und noch einmal Thomas Szymanski per Foulelfmeter (90.+2) die Partie zum 3:7-Endstand aus Sicht der Gastgeber schlossen.

SV Würtingen – FC Engstingen 0:5
Der FC Engstingen zeigte sich von Beginn an hellwach. Bennet Werz traf in der 11. und 44. Minute doppelt, dazwischen netzte Matti Rupp (13.) ein. Nach der Pause machten Lauritz Vöhringer (59.) und Mika Gloz (71.) den klaren 5:0-Auswärtssieg perfekt.

FC Sonnenbühl – FV Bad Urach 4:2
Die Partie war lange hart umkämpft. Nick Biesinger brachte Sonnenbühl in der 38. Minute in Führung, doch Hadi Omeirat glich nach 56 Minuten aus. Emanuel Mader (63.) traf zur erneuten Führung, die Jochen Bauer (71.) prompt konterte. In der Schlussphase sorgten Sebastian Hascher (79.) und Julian Heinz (90.+4) für den viel umjubelten 4:2-Heimsieg. FV-Spieler Cem Sarpkaya sah in der 86. Minute Gelb-Rot.

SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 2:0
Ein frühes Tor von Robin Siefert in der 10. Minute brachte die SG auf Kurs. Die Gäste drängten lange auf den Ausgleich, doch in der Nachspielzeit stellte Patrick Zissner den 2:0-Endstand her.

SV Lautertal 2017 – TuS Metzingen II 1:0
Ein frühes Tor von Antonian Arndt in der 12. Minute reichte dem SV Lautertal 2017 zum knappen 1:0-Heimerfolg.

TSV Holzelfingen – SG Steinhilben/Trochtelfingen 5:0
Die Hausherren erwischten einen Traumstart: Philipp Louis Kunkel traf doppelt (4., 8.), Lukas Gauß legte in der 14. Minute nach. Nach der Pause erhöhte Jerome Schnitzer per Foulelfmeter (53.), ehe Lukas Gauß mit seinem zweiten Treffer (82.) den 5:0-Sieg vor 110 Zuschauern besiegelte.

SV Auingen – SV Bremelau 0:0
Ein hart umkämpftes Remis ohne Tore. In der 16. Minute schwächte sich der SV Bremelau selbst, als Fabian Ziegelbauer die Rote Karte sah. Trotz Überzahl gelang es Auingen nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

TSG Münsingen – TSV Wittlingen 0:10
Ein Debakel erlebte die TSG Münsingen gegen den TSV Wittlingen. Patrick Baisch (18., 83.), Esso Hashral (34., 52.), Justin Delimar (44., 47.), Miroslav Vidakovic (64., 90.), Thorsten Plankenhorn (75.) und Niklas Mayer (83.) trafen für die Gäste, die die Partie zweistellig und hochverdient mit 10:0 gewannen.

Kreisliga A2:

VfL Pfullingen III – Young Boys Reutlingen U23 II 6:5
Ein irres Spektakel mit sage und schreibe elf Treffern sahen die Zuschauer in Pfullingen. Schon in der 2. Minute brachte Can Stoffregen die Gäste in Führung, ehe Paul David Jatta postwendend ausglich (3.). Nur Sekunden später traf Eimen Zalloumi zum 1:2 (4.), Atakan Ates stellte den erneuten Gleichstand her (7.). Nach 20 Minuten schlug Eimen Zalloumi zum zweiten Mal zu, doch auch diesmal konterte der VfL: Paul David Jatta glich in der 30. Minute aus. Kurz vor der Pause traf Ahmad Allaham zum 3:4 (36.). Nach dem Seitenwechsel wurde Eimen Zalloumi in der 66. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Pfullingen nutzte die Überzahl: Tim Krapf erzielte in der 69. und 72. Minute die Führung, ehe Markus Wandrei (76.) zum 5:5 traf. Doch wieder war es Tim Krapf, der mit seinem dritten Treffer (82.) den 6:5-Endstand besorgte.

GSV Hellas Reutlingen – SV Wannweil 4:0
Die Gastgeber dominierten die Partie von Beginn an. Konstantinos Totskas eröffnete den Torreigen früh (9.), Panagiotis Nakos erhöhte nach 18 Minuten. Pavlos Chritidis legte in der 29. Minute nach, ehe Panagiotis Nakos mit seinem zweiten Treffer (61.) den klaren 4:0-Heimsieg perfekt machte.

TSV Mähringen – SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen 1:2
Der TSV Mähringen erwischte einen Traumstart: Hakan Güney traf in der 6. Minute zur frühen Führung. Ein Eigentor von Serhat Cetin brachte die Gäste noch vor der Pause zurück ins Spiel (40.). Als sich alles schon mit einem Remis abgefunden hatte, schlug Wolfram Deuscher in der 90. Minute zu und sicherte der SG den 2:1-Auswärtssieg.

TSV Eningen/Achalm – TSV Oferdingen 4:0
Der TSV Eningen ließ vor 100 Zuschauern keine Zweifel aufkommen. Leon Fleischer brachte sein Team nach 16 Minuten in Führung, Steve Jäth legte in der 24. Minute nach. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Leon Fleischer doppelt (47., 72.) und besiegelte mit seinem Dreierpack den 4:0-Erfolg.

TSV Sondelfingen – SV Walddorf II 9:1
Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer in Sondelfingen. Schon in der 1. Minute brachte Marvin Klamer die Gastgeber in Führung, die in der Folge nach Belieben kombinierten. Felix Heimerdinger (15., 37.), Lawen Chalak (19.), Telmo Crespo Rodrigues (25.), Michel Pfeiffer (27., 51.), Lukas Krutsch (67.) und Tim Bayer (79.) schraubten das Ergebnis auf 9:0. Den Ehrentreffer für Walddorf erzielte Lukas Bux in der 81. Minute.

Anadolu SV Reutlingen – TuS Metzingen 3:2
In einer umkämpften Partie brachte Metecan Ünal die Hausherren in Führung (26.). Nach der Pause schlug Metzingen zurück: Telmo Teixeira-Rebelo (50.) und Ilias Klimatsidas (55.) drehten die Partie. Anadolu steckte jedoch nicht auf – erneut Metecan Ünal (70.) und Muhammed Ali Özbakir (80.) sorgten für den umjubelten 3:2-Heimsieg.

SV Degerschlacht – TSV Betzingen 6:1
Der SV Degerschlacht ließ dem TSV Betzingen keine Chance. Sascha Behrendt (27.) und Jan Abele (29.) stellten die Weichen früh. Noch vor der Pause erhöhten Sascha Behrendt (43.) und Simon Schmidt (45.) auf 4:0. Simon Schmidt legte nach der Pause nach (55.), ehe Liridon Preniqi in der 76. Minute Ergebniskosmetik betrieb. Den Schlusspunkt setzte erneut Sascha Behrendt mit seinem dritten Treffer (82.) zum 6:1-Endstand.

Kreisliga A3:

Sportfreunde Dußlingen – SV Hirrlingen 4:0
Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte Dußlingen nach dem Seitenwechsel richtig auf. Raphael Wagner eröffnete in der 53. Minute den Torreigen, ehe Mario Lukic nur fünf Minuten später per Foulelfmeter auf 2:0 stellte. Mithat Kök (74.) und Bilkian Abdullah (81.) machten den klaren 4:0-Heimerfolg perfekt.

TSV Lustnau – TSV Ofterdingen II 3:1
Der TSV Lustnau erwischte einen Blitzstart: Valentin Manz traf in der 3. Minute zur Führung, Onur Kececi legte in der 9. Minute nach. Zwar brachte Marcel Eiband die Gäste in der 29. Minute wieder heran, doch Jonas Herrmann sorgte in der 79. Minute für die Entscheidung zum 3:1.

SG Mössingen/Belsen – SV Wendelsheim 2:0
Die Partie blieb lange torlos, ehe ein Eigentor von Samuel Lindner in der 80. Minute den Bann brach und die Gastgeber in Führung brachte. Kurz darauf sah Tim Eissler in der 82. Minute Gelb-Rot für die SG Mössingen/Belsen. Trotz Unterzahl erhöhte Devon Ekotto in der Nachspielzeit (90.+2) auf 2:0 und sicherte damit den Sieg.

SG Kiebingen/Bühl – SV Neustetten 0:1
Ein enges Spiel wurde erst spät entschieden. In der 74. Minute war es Jannik Klein, der für den SV Neustetten das goldene Tor erzielte und seiner Mannschaft den knappen 1:0-Auswärtssieg bescherte.

SG Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – TV Derendingen II abgesagt
Die Begegnung wurde abgesagt.

VfB Bodelshausen – TSV Dettingen/Rottenburg 2:1
Vor 80 Zuschauern brachte Matthias Schmid die Hausherren bereits in der 18. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Sven Letzgus in der 56. Minute für die Gäste aus. Doch Andreas Rein erzielte in der 64. Minute den 2:1-Siegtreffer für den VfB Bodelshausen.

TSV Hagelloch – FC Rottenburg II 1:2
Schon früh setzte Julian Wehner die Hausherren in der 9. Minute mit 1:0 in Front. Der FC Rottenburg II antwortete jedoch schnell: Leon Haug verwandelte in der 11. Minute einen Foulelfmeter. Simon Ott drehte die Partie in der 41. Minute und sicherte damit den Gästen den 2:1-Auswärtserfolg.

29.9.2025, 14:30 Uhr
redAutor