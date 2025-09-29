Wittlingen im 10:0-Torrausch, VfL Pfullingen III gewinnt 6:5-Spektakel

FC Lichtenstein – SV Hülben 3:7

Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer in Lichtenstein zu sehen. Zunächst sah alles nach einem klaren Heimsieg aus: Nick Kuder (11.), Sören Stach (33.) und Christian Locher (45., 52.) sorgten für eine 4:0-Führung, ehe Sören Stach (57.) und erneut Christian Locher (71.) sogar auf 6:0 erhöhten. Doch dann drehte der SV Hülben auf: Thomas Szymanski verkürzte in der 80. Minute, Nick Kuder traf zum 7:1 (86.), ehe Tom-Luca Herter (86.) und noch einmal Thomas Szymanski per Foulelfmeter (90.+2) die Partie zum 3:7-Endstand aus Sicht der Gastgeber schlossen.

SV Würtingen – FC Engstingen 0:5

Der FC Engstingen zeigte sich von Beginn an hellwach. Bennet Werz traf in der 11. und 44. Minute doppelt, dazwischen netzte Matti Rupp (13.) ein. Nach der Pause machten Lauritz Vöhringer (59.) und Mika Gloz (71.) den klaren 5:0-Auswärtssieg perfekt.

FC Sonnenbühl – FV Bad Urach 4:2

Die Partie war lange hart umkämpft. Nick Biesinger brachte Sonnenbühl in der 38. Minute in Führung, doch Hadi Omeirat glich nach 56 Minuten aus. Emanuel Mader (63.) traf zur erneuten Führung, die Jochen Bauer (71.) prompt konterte. In der Schlussphase sorgten Sebastian Hascher (79.) und Julian Heinz (90.+4) für den viel umjubelten 4:2-Heimsieg. FV-Spieler Cem Sarpkaya sah in der 86. Minute Gelb-Rot.

SG TSV Hayingen/Zwiefalten/TSV Pfronstetten – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 2:0

Ein frühes Tor von Robin Siefert in der 10. Minute brachte die SG auf Kurs. Die Gäste drängten lange auf den Ausgleich, doch in der Nachspielzeit stellte Patrick Zissner den 2:0-Endstand her.

SV Lautertal 2017 – TuS Metzingen II 1:0

Ein frühes Tor von Antonian Arndt in der 12. Minute reichte dem SV Lautertal 2017 zum knappen 1:0-Heimerfolg.

TSV Holzelfingen – SG Steinhilben/Trochtelfingen 5:0

Die Hausherren erwischten einen Traumstart: Philipp Louis Kunkel traf doppelt (4., 8.), Lukas Gauß legte in der 14. Minute nach. Nach der Pause erhöhte Jerome Schnitzer per Foulelfmeter (53.), ehe Lukas Gauß mit seinem zweiten Treffer (82.) den 5:0-Sieg vor 110 Zuschauern besiegelte.

SV Auingen – SV Bremelau 0:0

Ein hart umkämpftes Remis ohne Tore. In der 16. Minute schwächte sich der SV Bremelau selbst, als Fabian Ziegelbauer die Rote Karte sah. Trotz Überzahl gelang es Auingen nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

TSG Münsingen – TSV Wittlingen 0:10

Ein Debakel erlebte die TSG Münsingen gegen den TSV Wittlingen. Patrick Baisch (18., 83.), Esso Hashral (34., 52.), Justin Delimar (44., 47.), Miroslav Vidakovic (64., 90.), Thorsten Plankenhorn (75.) und Niklas Mayer (83.) trafen für die Gäste, die die Partie zweistellig und hochverdient mit 10:0 gewannen.