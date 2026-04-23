Wittlingen empfängt Spitzenreiter Holzelfingen

– Foto: Eibner-Pressefoto / Tobias Bau

Am Sonntag kommt es um 15 Uhr auf dem Sportplatz in Wittlingen zu einem spannenden Duell: Der TSV Wittlingen empfängt den Tabellenführer TSV Holzelfingen.

Besonders motiviert dürfte der Tabellenführer dennoch sein, denn in den vergangenen Jahren gelang es Holzelfingen noch nie, ein Spiel in Wittlingen zu gewinnen. Diese Serie möchte die Mannschaft nun unbedingt beenden, um gleichzeitig einen weiteren wichtigen Schritt im Kampf um die Meisterschaft zu machen.

Die Gäste reisen mit breiter Brust an. Mit 54 Punkten steht der TSV Holzelfingen an der Tabellenspitze und hat aktuell sechs Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger aus Hülben. Auch die Form spricht für den Spitzenreiter: In den letzten fünf Spielen holte Holzelfingen vier Siege und ein Unentschieden. Zuletzt setzte sich die Mannschaft mit 2:1 gegen die SGM Bremelau durch. Auch das Hinspiel gegen Wittlingen konnten die Holzelfinger knapp mit 2:1 für sich entscheiden.

Die Auswärtsbilanz unterstreicht die starke Saison der Gäste: In neun Auswärtsspielen holte Holzelfingen sieben Siege, ein Unentschieden und musste nur eine Niederlage hinnehmen.

Allerdings muss der Tabellenführer auf wichtige Spieler verzichten. Nach einer Roten Karte fehlen weiterhin Stammkeeper Kemmler sowie Abwehrspieler Koch gesperrt.

Der TSV Wittlingen geht als Tabellen­sechster mit 29 Punkten in die Partie und möchte vor heimischem Publikum für eine Überraschung sorgen. Unter der Woche zeigte die Mannschaft ihre Offensivstärke und gewann deutlich mit 4:0 gegen Lichtenstein.

Auch wenn die letzten fünf Spiele mit einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage eher ausgeglichen verliefen, präsentiert sich Wittlingen vor allem zuhause immer wieder unangenehm für Gegner. Nach elf Heimspielen stehen fünf Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen zu Buche.

Die Motivation bei den Gastgebern ist ebenfalls groß: Der fünfte Tabellenplatz ist nur drei Punkte entfernt, zudem hat Wittlingen noch ein Spiel weniger absolviert als Konkurrent Lautertal. Ein Erfolg gegen den Spitzenreiter könnte den Kampf um die oberen Plätze weiter anheizen.

Allerdings muss Wittlingen ebenfalls Ausfälle verkraften. Unter anderem wird Spielertrainer Krohmer verletzungsbedingt fehlen.

Damit sind die Rollen vor dem Spiel klar verteilt: Holzelfingen möchte seine Tabellenführung verteidigen und seine starke Auswärtsserie fortsetzen, während Wittlingen vor heimischer Kulisse Punkte gegen den Spitzenreiter sammeln und den Anschluss an Platz fünf herstellen will. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives und spannendes Spiel auf dem Sportplatz in Wittlingen freuen.