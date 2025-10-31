Wittlichs Topspiel-Wochen gehen weiter

Die Gäste reisen dagegen mit großem Selbstvertrauen an. Seit zwölf Spielen ist die Sportgemeinschaft ungeschlagen und musste nur am ersten Spieltag eine 1:3-Niederlage in Mendig hinnehmen. Zuletzt feierte man einen furiosen 4:3-Sieg gegen Laubach. „Wir freuen uns sehr darauf, bereits am Freitagabend unter Flutlicht und mit hoffentlich vielen Zuschauern anzutreten.“ Seitdem Fabian Ewertz in Bitburg Trainer ist, spielen sie meist im klassischen 4-4-2-System mit Joshua Bierbrauer und Simon Floß im Sturm. „Ein bisschen Brisanz könnte darin liegen, dass vor der Saison Dans Spruds aus Bitburg zu uns und Niko Lautwein von uns nach Bitburg gewechselt ist. Für uns wird es darum gehen, nach den Spielen gegen Andernach (2:2) und Laubach endlich mal wieder über 90 Minuten unsere Leistung abzurufen. Nur 45 gute Minuten werden da sicher nicht reichen, um Bitburg zu bezwingen“, meint der Coach der Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf.