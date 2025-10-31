Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Im Hit des 14. Rheinlandliga-Spieltages wird es aus Sicht der Säubrenner auch auf die Durchschlagskraft von Christopher Bibaku (Mitte) ankommen. – Foto: Sebastian Schwarz
Wittlichs Topspiel-Wochen gehen weiter
Rheinlandliga: Rot-Weiss vor Gipfeltreffen gegen Mülheim-Kärlich – Wiedersehen in Bitburg — Hochwälder ziehen um.