Ligavorschau
Im Hit des 14. Rheinlandliga-Spieltages wird es aus Sicht der Säubrenner auch auf die Durchschlagskraft von Christopher Bibaku (Mitte) ankommen.
Im Hit des 14. Rheinlandliga-Spieltages wird es aus Sicht der Säubrenner auch auf die Durchschlagskraft von Christopher Bibaku (Mitte) ankommen. – Foto: Sebastian Schwarz

Wittlichs Topspiel-Wochen gehen weiter

Rheinlandliga: Rot-Weiss vor Gipfeltreffen gegen Mülheim-Kärlich – Wiedersehen in Bitburg — Hochwälder ziehen um.

FC Bitburg – SG Schneifel (Freitag, 20 Uhr, Bitburg, Kunstrasenplatz Stadion Ost)

