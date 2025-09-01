Wittlich überrollt Eintracht II in erster Hälfte

Im vierten Spiel gelang Rot-Weiss Wittlich beim 3:2 gegen Eintracht Trier II der vierte Erfolg. Damit wahren die mit großen Ambitionen in die neue Saison gestarteten Akteure aus der Säubrennerstadt ihre weiße Weste. Die Regionalliga-Reserve wurde im ersten Spielabschnitt defensiv stark gefordert. Wittlich kombinierte sich zu einigen Hochkarätern und war die spielbestimmende Mannschaft. Nach der Pause war Trier gleichwertig, scheiterte aber an der Chancenverwertung, den Nerven und sich selbst. Zudem haderten die Gäste mit Schiedsrichter Paul Volk und forderten zwei Mal (vergeblich) Elfmeter.

Der Bezirksliga-West-Vizemeister machte zu Beginn einen munteren Eindruck, während die Hausherren noch abwartend agierten. Das änderte sich nach fünf Minuten schlagartig: Christopher Bibaku verpasste die Führung nach einer flachen Hereingabe per drucklosem Abschluss nur knapp. Trier zeigte sich defensiv anfällig. Zu oft blieben Klärungsversuche in der eigenen Hälfte hängen. In der achten Minute brachte Alexander Shehada Rot-Weiss per Flachschuss aus acht Metern in Führung. Zehn Minuten später bediente der agile Bibaku Yannick Lauer, doch der Torjäger schoss weit über das Ziel. Auch Shehada hatte das inzwischen mehr als verdiente 2:0 auf dem Fuß, als er nach einem Konter den Ball mit den Fußspitzen nicht erreichte (30.). Die Trierer „Zwote“ sendete durch Noah Schuch ein erstes Lebenszeichen, doch der Schuss ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Kurz vor der Pause wurden die Lemke-Schützlinge stärker: Nach einem Konter sorgten Morlaye (Berhard parierte stark) und Jannis Hoffmann (Volleyschuss, 36.) für Gefahr. Des Weiteren scheiterte Chris Filipe mit einem strammen Schuss ins kurze Eck am Wittlicher Torwart Berhard, der einen guten Tag erwischte (38.). Die spielstarken Hausherren markierten in der 40. Minute durch Christopher Bibaku das 2:0. Bibaku war gedankenschneller als die schlafende Eintracht-Defensive und traf ins verwaiste Tor (SVE-Torwart Kieren war im Boden hängen geblieben). 270 Zuschauer sahen ein intensives Derby, in dem Soumah Alkaly Morlaye kurz vor dem Pausentee der Volley-Anschlusstreffer aus kurzer Distanz gelang.

Im zweiten Durchgang steigerte sich der SVE weiter und gestaltete die Partie ausgeglichen. Allerdings fehlten weiterhin Durchschlagskraft und Präzision. Symptomatisch zimmerte Noah Schuch einen Distanzschuss weit drüber (60.). Zudem hatte der eingewechselte SVE-Akteur Daniel Yushkevich zu viel Zeit: Freistehend scheiterte der Trierer Angreifer im Eins-gegen-eins am stark parierenden Philipp Berhard, der zentral angeschossen wurde (75.). Nachdem SVE-Akteur Filipe im gegnerischen Strafraum zu Boden ging, forderte die Eintracht-Bank vergeblich Strafstoß. „Ihr seid zu leise! Es kommen keine Kommandos“, forderten die Wittlicher Einwechselspieler von draußen.

Fahrudin Kuduzovic, Trainer von RW Wittlich:

Soumah Morlaye traf in der Schlussphase mit einem sehenswerten Flachschuss zum 2:2, bei dem er aus der Distanz ein gutes Auge bewies (89.). Für Aufsehen sorgten auch ein Rettungswageneinsatz (ein älterer Zuschauer hatte einen Schwächeanfall, war aber schnell wieder auf den Beinen) sowie eine von Wittllicher Fans gezündete Pyro-Fackel.

Eintracht Trier verpasste die Überraschung nur knapp: Der eingewechselte Daniel Yushkevich scheiterte an seinen Nerven und schoss freistehend Berhard an. Auf der Gegenseite erzielte Yannick Lauer den umjubelten 3:2-Siegtreffer per Flachschuss nach einem Konter (90.). Am Ende der Partie hatte der Unparteiische Volk alle Hände viel zu tun. Mehrere Akteure beider Teams gerieten aneinander. Der eingewechselte Wittlicher Daniel Littau (zu unbeherrscht nach Rudelbildung) und Triers Stanislav Stepanchenko (Schiedsrichterbeleidigung) mussten mit Rot vom Platz.

Wittlich-Trainer Fahrudin Kuduzovic freute sich über den Derbysieg: „Ich bin nicht überglücklich, da wir nicht unser Leistungslimit abgerufen haben. In der ersten Hälfte hätten wir mehr Tore schießen und eine Vorentscheidung herbeiführen müssen. Trier hat es uns in der zweiten Hälfte sehr schwer gemacht, während wir einen Schritt zu spät kamen.“

Triers Trainer Holger Lemke konstatierte: „Ein großes Lob an meine Mannschaft, die einen starken Kampf abgeliefert hat. Im zweiten Durchgang waren wir klar die bessere Mannschaft. Nach dem verdienten 2:2 hätten wir zwei klare Elfmeter bekommen müssen. Wir haben alles reingeworfen und hätten einen Punkt verdient gehabt.“

SV Rot-Weiss Wittlich – SV Eintracht Trier II ⇥3:2 (2:1)

Wittlich: Philipp Berhard – Gabriel Harig, Mohammad Rashidi (80. Meliani Saim), Ralf Rizvani (64. Jonas Ercan), Ömer Kahyaoglu, Christopher Bibaku (63. Julian Schmitz), Taha Bayraktar (69. Nicolae Stefan), Alexander Shehada (58. Daniel Littau), Ayman Habbouchi, Yannick Lauer, Anton Moroz

Trier II: Lennard Kieren – Lee Hojoon, Simon Maurer, Noah Erasmy, Noah Schuch (64. Daniel Yushkevich) Can Yavuz, Sufjan Mustafic, Jannis Hoffmann, Soumah Morlaye, Chris Filipe, Stanislav Stepanchenko

Schiedsrichter: Paul Volk (Koblenz)

Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Alexander Shehada (8.), 2:0 Christopher Bibaku (40.), 2:1 Soumah Alkaly Morlaye (44.), 2:2 Soumah Morlaye (89.), 3:2 Yannick Lauer (90.)

Besondere Vorkommnisse: Rot für den Wittlicher Daniel Littau nach Rudelbildung (85.), Rot für Triers Stanislav Stepanchenko (Schiedsrichterbeleidigung, 90.+2)