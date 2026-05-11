Wittlich siegt und sichert sich Relegationsplatz

Bei Rot-Weiss Wittlich können sie sich über den gesicherten zweiten Platz freuen - oder ist sogar noch der Titel drin? – Foto: Andreas Klein/Archiv

Die Begegnung zweier Mannschaften aus dem gesicherten Tabellenmittelfeld hielt, was sie versprach – und erwies sich als Partie ohne große Spannung oder Emotionen. „Wenn es zehn Grad wärmer gewesen wäre, hätte man wohl von einem typischen Sommerkick gesprochen. Fußballerisch war das zwar okay. Die letzte Intensität hat aber gefehlt“, meinte Bitburgs Trainer Fabian Ewertz. Ähnlich sah es Kevin Greweling. „Die Luft ist kurz vor Saisonschluss bei beiden Mannschaften raus. Das hat man dem Spiel angemerkt“, meinte der Assistent von Trainer Pascal Meschak. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware: Im ersten Durchgang fand Morbachs Matthias Ruster seinen Meister im stark parierenden Bitburger Torwart Niko Lautwein. Auf der Gegenseite scheiterte Simon Floß. Das 1:0 fiel nach knapp einer Stunde. David Hoor nahm eine Hereingabe aus dem Halbfeld gekonnt an, drehte sich um seinen Gegenspieler und schloss anschließend cool ab (58.). Floß verpasste in der Folge die mögliche Resultatserhöhung. Auf der Gegenseite vergab Noah Lorenz eine dicke Chance für die FV Hunsrückhöhe – erneut war Lautwein zur Stelle. „Nach dem Rückstand waren wir am Drücker. Die letzte Entschlossenheit und das Selbstvertrauen haben aber gefehlt. Trotzdem wäre ein Unentschieden durchaus verdient gewesen“, meinte Greweling aus Sicht der Gäste.

Schiedsrichter: Christopher Groß (Trier)

Zuschauer: 107

Tor: 1:0 Hoor (58.)

SV Rot-Weiss Wittlich – SV Laubach 3:0 (0:0)

Wittlich hatte im ersten Durchgang vier gute Gelegenheiten. Die beste Chance besaß Alexander Klein, der im Eins-gegen-eins an Laubachs Torwart Manuel Kees scheiterte. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging der Favorit in der 76. Minute in Führung: Timo Wollny brachte eine Hereingabe von rechts, die Christopher Bibaku sehenswert direkt mit der Innenseite verwertete. Keine zehn Minuten später erhöhte der eingewechselte Maximilian Uhlig. Den Schlusspunkt setzte Gabriel Harig aus 25 Metern. Wittlich ist nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. Trainer Yusuf Emre Kasal bilanzierte: „Das fühlt sich gut an. Schön, dass wir uns die Aufstiegsoption über Platz zwei gesichert haben. Seit Wochen fokussieren wir uns bereits auf die Relegation. Wir haben viel Geduld bewiesen, sind konzentriert geblieben und zu Null gespielt.“

Wittlich: Berhard – Harig, Rashidi (85. Bayraktar), Rizvani, Saim (63. Uhlig), Kahyaoglu, Bibaku, Klein (31. Bouziane), Habbouchi, Wollny, Moroz (85. Heck)

Schiedsrichter: Matthias Munkler (Trier)

Zuschauer: 135

Tore: 1:0 Christopher Bibaku (76.), 2:0 Maximilian Uhlig (84.), 3:0 Gabriel Harig (90.+4)

TuS Kirchberg – SG Schneifel 3:1 (2:0)

Kirchberg ging in der 20. Minute durch Enrico Geiß nach einem Konter in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Yannik Kerzan nach einer Ecke. Hoffnung keimte bei den Gästen auf, als Davis Spruds eine Vorlage von Michael Zeimmes zum Anschlusstreffer verwertete (69.). Das Luxemburger Schiedsrichtergespann entschied in der 75. Minute nach Foulspiel von Christian Babendererde auf Strafstoß. Jonas Heimer markierte den 3:1-Endstand. Schneifel-Trainer Stephan Simon konstatierte: „Für beide Mannschaften ging es um relativ wenig. Daher entwickelte sich ein Nachmittagskick, in dem wir den schlechteren Eindruck hinterlassen haben.“

Schneifel: Scheuern – Krämer (65. Babendererde), Pidde, Görres (78. Kerner)hi, Spruds, Zunk (70. Stolz), Reetz (46. Backes), Sprüds, Zeimmes (72. Moitzheim), Zapp, Bück

Schiedsrichter: Team Luxemburg

Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Enrico Geiß (20.), 2:0 Yannik Kerzan (45.+2), 2:1 Davis Spruds (69.), 3:1 Jonas Heimer (75.)

SV Eintracht Trier II – FV Rübenach 10:0 (2:0)

Das Schützenfest bahnte sich zur Pause noch nicht an. Thomas Rotundu steuerte drei Treffer bei. Die Lemke-Schützlinge haben zwei Spieltage vor Schluss nur noch drei Punkte Rückstand auf Rang drei.

Lemke analysierte: „Wir haben einen sehr ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gefeiert. Rübenach hat irgendwann resigniert. Der Sieg freut mich besonders für Doppeltorschütze Fabrice Schirra, der nach dem Spiel seine Laufbahn beendet hat.“

Trier: Kieren – Maurer, Erasmy (46. Schuch), Schirra (55. Yavuz), Dienhart (46. Yere), Wacht (58. Rotundu), Morlaye, Boesen, Stepanchenko, Marx, Jost (58. Kushnarenko)

Schiedsrichter: Moritz Schillo (Longuich)

Zuschauer: 22

Tore: 1:0, 9:0 Soumah Alkaly Morlaye (10., 80.), 2:0, 3:0 Fabrice Schirra (32., 51.), 4:0 David Wacht (57.), 5:0, 7:0, 8:0 Thomas Rotundu (61., 72., 74.), 6:0 Can Polat Yavuz (71.), 10:0 Noah Schuch (84.)