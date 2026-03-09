Wittlich müht sich gegen das Schlusslicht

Erst recht spät kam Rot-Weiss Wittlich auf Touren - und durfte sich am Ende über einen 3:1-Sieg freuen. – Foto: Andreas Klein

Am Sonntagnachmittag mühte sich Rot-Weiss Wittlich zu einem 3:1-Heimsieg gegen Wissen. In einer chancenarmen ersten Hälfte konnte das Niveau der Partie nicht mit den äußeren Bedingungen mithalten. Strahlender Sonnenschein lockte viele Menschen zum verkaufsoffenen Sonntag mit Frühlingsmarkt nach Wittlich, während auf dem Kunstrasenplatz lange Magerkost geboten wurde.

Ein (großer) Qualitätsunterschied war im ersten Durchgang nur selten zu erkennen. Wittlich hatte zwar deutlich mehr Spielanteile und alles unter Kontrolle. Doch Dominanz und Spielfreude blühten zu selten auf, da die Gäste tief und sicher standen. Der Tabellenzweite agierte zu oft einen Tick zu langsam und ließ die letzte Konsequenz vermissen. Die VfB-Akteure waren bemüht, nah am Gegner zu stehen und auf Konter zu lauern.

Die Gäste hielten mit Kampfkraft dagegen, während die Hausherren eine Stunde lang mit angezogener Handbremse agierten. Der eingewechselte Mohammad Rashidi machte in der 90. Minute den Deckel zum 3:1-Endstand drauf.

In der Anfangsphase präsentierte sich das Liga-Schlusslicht wach und auf Augenhöhe. Die erste Aktion ging nach 30 Sekunden an den Gast von der Sieg, doch Wittlich-Torwart Philipp Berhard klärte mit einem Querschläger ins Aus.

Nach vier Minuten ließen die Hausherren ihre spielerische Klasse aufblitzen: Ralf Rizvani und Alexander Klein sorgten für Gefahr im gegnerischen Strafraum, doch der Gäste-Torwart war zur Stelle. Keine Minute später setzte sich Klein über rechts durch. Sein Distanzschuss ging knapp über das Tor.

Marco Weller, Trainer des VfB Wissen, in der Pressekonferenz

Wissens Branko Petrovic sorgte auf der rechten Außenbahn mit seiner Schnelligkeit für Gefahr. Auf der anderen Seite fand Yannick Lauer immer besser in die Partie. Seinen gefährlichen Drehschuss klärte Schlussmann Litschel zur Ecke, die nichts einbrachte (17.). Nach einem Wittlicher Konter hatte Rizvani alle Möglichkeiten, doch entschied sich zu langsam für einen Pass zu Lauer. Zuvor hatte sich Wissen mit allen Spielern in die gegnerische Hälfte getraut, wäre aber mit einem schnellen Gegenangriff nach Ballverlust fast bestraft worden. Litschel war bester Mann seines Teams und parierte mehrfach stark.

Dann ging der Favorit nach einem Freistoß in Führung. Keeper Litschel eilte aus seinem Tor, konnte aber den Ball nicht festmachen. Von einer Fußspitze gelangte der Ball zu Lauer, der aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten musste – 1:0.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs bettelte Wittlich um den Ausgleich. Gästespieler Lukas Becher setzte den Ball aus kurzer Distanz am rechten Pfosten vorbei (48.). In der 52. Minute gelang dem eingewechselten Micha Fuchs der nicht unverdiente Treffer zum 1:1, nachdem Wittlich in der Abwehr Konsequenz vermissen ließ.

Die Kasal-Schützlinge erholten sich schnell vom Gegentor. Rizvani sprintete einem in den Strafraum gespielten Ball nach. Er kam gedankenschnell vor dem Gegenspieler ans Spielgerät, und schoss zum 2:1 an Litschel vorbei ins lange Eck (58.)

Die Kräfte schwanden bei Wissen, während Wittlich immer mehr Raum und Chancen kreierte. Ein Kopfball von Lauer strich knapp übers Tor (62.). Einen Ercan-Freistoß köpfte der eingewechselte Mohammad Rashidi ebenfalls drüber. Rashidi belebte das Spiel und erzielte in der 90. Minute mit einem platzierten Flachschuss das 3:1.

Wittlichs Coach Yusuf Emre Kasal in der Pressekonferenz

Wittlich-Trainer Yusuf Emre Kasal konstatierte: „Bis zur 60. Minute kann ich mit unserem Auftreten nicht zufrieden sein. Es war das erwartet schwere Spiel, da Wissen die kämpferischen Tugenden im Abstiegskampf zeigte. Am Ende zählen nur drei gewonnene Punkte.“

Wissen-Trainer Marco Weller bilanzierte: „Ich habe den Jungs in der Halbzeitansprache den Kopf gewaschen. Im zweiten Durchgang haben wir uns fußballerisch und chancentechnisch gesteigert. Ich habe den Glauben daran, dass wir in Zukunft in solchen Spielen punkten werden.“

SV Rot-Weiss Wittlich – VfB Wissen ⇥3:1 (1:0)

Wittlich: Philipp Berhard – Gabriel Harig, Ralf Rizvani, Meliani Saim, Ömer Kahyaoglu, Alexander Klein, Ayman Habbouchi (64. Mohammad Rashidi), Timo Wollny, Matthias Heck (64. Anton Moroz), Jonas Ercan, Yannick Lauer (79. Julian Schmitz)

Wissen: Lukas Litschel – Max Krauß, Marius Wagner, Philipp Bernd Weber, Lukas Becher, Armando Grau (57. Sergio Muriel), Mustafa Tuyusz, Tim Leidig, Branko Petrovic, Leandro Fünfsinn (40. Micha Fuchs), Luis Schneider

Schiedsrichter: Ronny Jäckel (Mayen)

Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Yannick Lauer (34.), 1:1 Micha Fuchs (52.), 2:1 Ralf Rizvani (58.), 3:1 Mohammad Rashidi (90.)