Wittlich mit Vorteil ins Endspiel

Jubeln durften bei der 0:5-Pleite des FSV Jägersburg nur die Gäste aus Wittlich – Foto: Andreas Klein

Der FSV Jägersburg hat auch das zweite Aufstiegsrunden-Spiel zur RPS-Oberliga deutlich verloren. Nach dem 0:5 beim TB Jahn Zeiskam gab es am Mittwoch im Alois-Omlor-Sportpark gegen den Rheinland-Vizemeister SV Rot-Weiss Wittlich das gleiche Resultat. Den Gästen reicht nun am Sonntag zu Hause ein Remis zum Oberliga-Aufstieg.

Für den FSV Jägersburg nahm auch das zweite Aufstiegsrunden-Spiel zur RPS-Oberliga keinen guten Verlauf. Gegen den Rheinlandliga-Vizemeister SV Rot-Weiss Wittlich gab es am Mittwochabend eine 0:5 (0:3)-Niederlage. Schon im ersten Spiel bei TB Jahn Zeiskam gab es eine Pleite in der gleichen Höhe. Maximilian Uhlig (22.), Christopher Bibaku (30.) und Alexander Klein (40.) trafen im ersten Durchgang, Jonas Tarik Ercen (71.) und Bibaku (82.) legten noch zwei Treffer zum Endstand nach. Jägersburg geht ohne Tor und ohne Punkt als Lerzter der Aufstiegsrunde in die Sommerpause. Wittlich hat den Aufstieg im Heimspiel gegen den TB Jahn Zeiskam (Sonntag, 16 Uhr, Kunstrasen am Sportzentrum) selbst in der Hand.

Christian Frank, FSV-Spielertrainer, sagte nach der Begegnung: "Beide Gegner waren uns in der körperlichen Verfassung und in der Kadergröße überlegen. Es ist ganz schwer zu sagen, wer da aufsteigt. Sie waren beide sehr gut und hatten uns gegenüber Vorteile. Unsere gute Saarlandliga-Saison macht das nicht kaputt, wir sind wieder Vizemeister hinter einem klar besseren Team geworden. Es tut für den Moment weh, die Ergebnisse waren zu hoch. Wir hatten viele angeschlagene Spieler, das hat nun nicht gereicht. Das ist bitter, es war aber nicht alles schlecht in dieser Runde. Es war eine Relegation zum Vergessen für uns. Nico Flögel und Sven Schreiber werden uns verlassen.