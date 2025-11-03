Wittlich dominiert gegen Mülheim-Kärlich

Gäste-Trainer Nenad Lazarevic bilanzierte: „Es war das erwartet schwere Spiel gegen das Spitzenteam der Liga. In der ersten Hälfte haben wir gut agiert und Chancen kreiert. Im zweiten Durchgang hat man den Unterschied gesehen, da Wittlich mehr individuelle Qualität besitzt. Die Niederlage fällt ein bis zwei Tore zu hoch aus. Ich hoffe, dass ihr am Saisonende ganz oben steht. Denn eure Leistung rechtfertigt das.“