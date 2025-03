Das Duell zwischen dem TV Kalkum-Wittlaer und dem Lohausener SV geht mit einem Untentschieden aus – Foto: Antje Eichwald

Wittlaer-Trainer ist nach 0:0 als Seelentröster gefragt Navid Fazeli musste am Freitagabend noch Überstunden schieben. Unmittelbar nach Abpfiff des Bezirksliga-Derbys gegen den Lohausener SV war der Trainer des TV Kalkum-Wittlaer als Psychologe gefragt.

Navid Fazeli musste am Freitagabend noch Überstunden schieben. Unmittelbar nach Abpfiff des Bezirksliga-Derbys gegen den Lohausener SV war der Trainer des TV Kalkum-Wittlaer als Psychologe gefragt. Es galt, seine geknickten Spieler aufzubauen. Dabei hatten diese beim 0:0 gegen den diesmal favorisierten Nachbarn keineswegs enttäuscht. „Doch für die Jungs fühlte sich das Unentschieden im ersten Moment wie eine Niederlage an, weil sie sich für den riesengroßen Aufwand nicht mit drei Punkten belohnen konnten“, gab Fazeli Einblick in das Seelenleben seiner Schützlinge.

Dass ein Erfolg des in diesem Kalenderjahr in der Liga noch sieglosen TVKW am Freitag in der Luft lag, wollte auch Lohausens Coach Nikolaos Tsakiris nicht von der Hand weisen. „Wir haben vor der Pause gar nicht zu unserem Spiel gefunden. Da hat uns auch Robin zweimal vor einem Rückstand bewahrt", so der Grieche. Gemeint war Torhüter Robin Löhr-Godenschweig, dem Tsakiris „zwei bärenstarke Paraden" attestierte. Dessen Gegenüber Navid Fazeli verwies zudem auf zwei Aluminiumtreffer von Lars Jansen und Philipp Kuschel.

„Die Chancen waren da, um die Partie zu gewinnen“, fasste Wittlaers Übungsleiter zusammen. Was passieren kann, wenn man diese nicht nutzt, bekamen die Hausherren dann aber kurz vor Schluss auch noch einmal vor Augen geführt. Da war es dann TVKW-Keeper Khashayar Goudarzi, der seine Farben in starker Manier gegen im zweiten Abschnitt stabiler auftretende Gäste vor dem 0:1 bewahrte. Nikolaos Tsakiris ordnete die ersten Punktverluste in diesem Kalenderjahr keinesfalls in die Kategorie „enttäuschend“ ein. „Dieses Derby hat seine eigenen Gesetze. Da gibt es keine Favoriten oder Außenseiter“, betonte der 43-Jährige. Mit 39 Zählern hat sich Lohausen jedenfalls inzwischen im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Schon am kommenden Wochenende könnte das Team um den derzeit verletzten Kapitän Niklas Macher zu Hause gegen Abstiegskandidat TuS Gerresheim die 40-Punkte-Marke knacken.