Wittibreut verliert Kultfigur: Sendl hängt Schuhe an den Nagel Der 36-jährige Dauerbrenner und Co-Spielertrainer des Kreisliga-Zweiten hört im Sommer auf und möchte sich mit einem historischen Triumph verlassen von Thomas Seidl · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Patrick Sendl hat sich beim DJK-SV Wittibreut in den vergangenen Jahren große Verdienste erworben – Foto: Thomas Martner

Früher Kapitän, dann kurzzeitig Interims-Spielertrainer und seit inzwischen knapp drei Jahren spielender Assistenzcoach: Patrick Sendl ist eines der Gesichter des DJK-SV Wittibreut, der als Tabellenzweiter der Kreisliga Isar-Rott vom größten Erfolg seiner 77-jährigen Vereinsgeschichte träumen darf. Egal wie die Saison endet, wird Routinier Sendl in der kommenden Runde aber nicht mehr seine Fußballschuhe für den Dorfklub aus dem Rottal schnüren. Der 36-Jährige beendet seine aktive Laufbahn.

"Ich werde im Mai 37 und irgendwann ist es vorbei. Die Regenerationszeit wird immer länger und man soll ohnehin Aufhören, wenn es am schönsten ist. Zudem möchte ich künftig mehr bei meinem kleinen Sohn dabei sein, der mittlerweile auch schon ein sehr begeisterter Fußballer ist", erklärt der beim SC Kirchberg am Inn groß gewordene Patrick Sendl, der seit 2017 das Wittibreuter Trikot trägt. "Ich durfte in dieser doch inzwischen schon ziemlich langen Zeit einige Höhepunkte miterleben. Der Kreisliga-Aufstieg 2019 war ein toller Erfolg. Besonders in Erinnerung wird mir auch der Klassenerhalt 2024 bleiben. Nach einer schwierigen Saison konnten wir den Abstieg in der Relegation mit zwei Energieleistungen doch noch abwenden. Ein Highlight war im vergangenen Sommer unser Kraftanlagen-Cup, bei dem höherklassige Vereine wie Wacker Burghausen, Buchbach und 1860 München II teilgenommen haben. Gegen solche Gegner spielen zu dürfen und dann nachher auch mal mit einem ehemaligen Nationalspieler wie Lars Bender bei einem Bier quatschen zu können, war eine coole Geschichte", sagt Sendl, der an der Seite von Chefanweier Christoph Behr alles daran setzen wird, dass der Kreisliga-Rangzweite bis zum Schluss ganz vorne mitmischen wird.







"Ich bin ein Typ, der immer 100 Prozent gibt. Dementsprechend wollen wir das Maximum herausholen", betont der Mittelfeldmann, der Inhaber der C-Lizenz ist und zeitnah auch die B-Lizenz-Ausbildung in Angriff nehmen möchte. "Mit der aktiven Karriere ist definitiv Schluss. Über kurz oder lang kann ich mir aber gut vorstellen, als Trainer einzusteigen. Das interessiert mich und macht mir Spaß", verrät Sendl, der in Wittibreut eine große Lücke hinterlassen wird. "Wir verlieren einen herausragenden Typen, der sich vom ersten Tag an top in die Gemeinschaft eingebracht hat. Ein absolut korrekter Mensch, der ein wichtiges Puzzlestück für unseren sportlichen Aufschwung war und immer noch ist. Ein echter Leader alter Schule, von denen es heutzutage nicht mehr viele gibt", betonen die Klub-Verantwortlichen.