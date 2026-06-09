Wittibreut: Straßer neuer Co - Top-Spieler Jalinous bleibt Beim Rottaler Kreisligisten sind die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt von Thomas Seidl · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Florian Straßer (li.) unterstützt Chefanweiser Christoph Behr künftig als Co-Trainer – Foto: Verein

Der SV-DJK Wittibreut hat die erfolgreichste Saison seiner Vereinsgeschichte hinter sich. Bis zum letzten Spieltag mischte der Dorfklub aus dem Landkreis Rottal-Inn in der Kreisliga Isar-Rott um die Vizemeisterschaft mit und wurde im Endklassement Dritter. Die Verantwortlichen der Grün-Weißen haben für die kommende Runde ganze Arbeit geleistet und ihre Hausaufgaben gemacht. An die Seite von Chefanweiser Christoph Behr rückt Florian Straßer, der damit auf Patrick Sendl folgt. Der ehemalige Landesliga-Fußballer ist im Verein ein altbekanntes Gesicht, war bereits als Spieler einige Jahre für den Verein aktiv und engagierte sich auch abseits des Rasens als Teammanager.

"Flo kennt den Verein und die Jungs. Er hat in Wittibreut ein hohes Standing und war unsere absolute Wunschlösung. Dementsprechend glücklich sind wir über seine Zusage", freut sich die Abteilungsleitung um Benjamin Seeburger und Niklas Spermann. Happy ist man auch, dass der Kader zusammenbleibt. Auch der von höherklassigen Interessenten umworbene Top-Spieler Darius Jalinous hält dem Kreisligisten die Treue, so dass lediglich Routinier Sendl, der seine Schuhe an den berühmten Nagel gehängt hat, nicht mehr zur Verfügung steht.







Mit Christian Meisetschläger und Dawoud Jalinos werden auch zwei lange verletzt gewesene Leistungsträger zurückerwartet. Mit Christoph Birkender (SV Bayerbach/Rott) und Acer Kesiku (SSV Eggenfelden) konnten zudem zwei hoffnungsvolle Neuverpflichtungen getätigt werden. "Mit unserem Kader sind wir vollauf zufrieden", frohlocken die Entscheidungsträger, die sich trotz der starken Vorsaison demütig zeigen: "Wir wissen wo wir herkommen und werden keinesfalls größenwahnsinnig werden. In den Jahren zuvor ging es für uns knallhart gegen den Abstieg und die Kreisliga Isar-Rott ist sehr ausgeglichen. Daher ist es unser primäres Ziel, eine sorgenfreie Saison zu spielen und nichts mit den hinteren Rängen zu tun zu haben."







Michael Lauber (l.) und Christoph Boltos kümmern sich ab sofort um die zweite Mannschaft – Foto: Verein