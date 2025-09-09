Wittibreut hält FCVE in Schach: 1:2 Auswärtsniederlage der Löwen

Mit 1:2 musste die Kirschner-Elf am Sonntag die Heimreise aus Wittibreut antreten. Die 2:0 Halbzeitführung brachten die Gastgeber trotz dem Anschlusstreffer von Kabian Kagerbauer ins Ziel. – Foto: Thomas Martner

Der FCVE konnte am Wochenende an die gute Leistung gegen Gangkofen (2:1) in der Vorwoche nicht anknüpfen und musste am Sonntagnachmittag die Punkte in Wittibreut lassen. Erst in der zweiten Hälfte wachten die Löwen nach der 0:2 Pausenführung der Gastgeber auf und agierten als aktiveres Team - Fabian Kagerbauer konnte aber nur noch den Anschlusstreffer erzielen.

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SV-DJK Wittibreut Wittibreut FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 2 1 Abpfiff "Wir starteten erneut mit einem frühen Rückstand in die Partie und man merkte der Truppe vor allem in den ersten 20 Minuten an, dass das ein herber Dämpfer war, den wir erst verdauen mussten. Wittibreut verlegte sich aufs Kontern und lauerte auf Umschaltmomente. Einen solchen nutzten sie dann auch zum 2:0, bei dem wir nicht konsequent genug klären konnten und dem Schützen zweimal den Ball wieder vor die Füße legen und der dann mit einem abgefälschten Ball und dem nötigen Glück zum zweiten Nackenschlag traf.", quittiert FCVE-Coach Andreas Kirschner die erste Halbzeit in Wittibreut. Bereits nach drei Minuten überrumpelte der Gastgeber den FCVE durch einen Konter. Darius Jalinous stand am Ende völlig frei und konnte zur 1:0 Führung einnicken (3. Minute). Der zweite Treffer viel ähnlich unglücklich: Die FCVE-Abwehr agierte zu passiv - der dritte Schussversuch landete von Paul Gschwandtner im langen Eck zum 2:0 (43. Minute).

In der zweiten Hälfte konnte der FCVE die Partie dann offener gestalten. Wittibreut agierte aber clever und sorgte immer wieder für kurze Spielunterbrechungen und blieb über Konter brandgefährlich. Erst spät erzielten die Löwen dann durch Fabian Kagerbauer den Anschlusstreffer (78. Minute). In der Schlussphase verbuchten beide Teams ein bis zwei Großchancen doch ein Treffer gelang keinem mehr. So blieb es beim 2:1 Heimsieg für die "Easyrider".

Denis Rexhepi brachte durch seinen Doppelpack den FCVE II früh auf Kurs. Am Ende gelang der zweiten Mannschaft ein ungefährdeter 3:0 Heimsieg gegen Gangkofen II – Foto: Christian Niederwieser