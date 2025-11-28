Witterungsprobleme prägen den letzten Spieltag 2025

Sportlich wäre der Spieltag dennoch brisant, denn es handelt sich um die letzten Auftritte vor der Winterpause. Die Teams möchten sich mit einem positiven Ergebnis in die lange Unterbrechung verabschieden. Ob der Ball am Wochenende aber tatsächlich rollen kann, entscheidet sich vielerorts erst kurzfristig.

Der 21. Spieltag der Bayernliga Süd wird derzeit stark von den winterlichen Bedingungen geprägt. Fest steht: Das Freitagsspiel zwischen Schwaig und Ismaning kann witterungsbedingt nicht stattfinden. Ob die weiteren Begegnungen am Samstag angepfiffen werden können, bleibt dagegen offen – zahlreiche Plätze in Bayern sind nach Frost und anhaltenden Niederschlägen schwer bespielbar und stehen unter genauer Beobachtung der Vereine und Platzkommissionen.

Samstag

Morgen, 14:00 Uhr FC Gundelfingen Gundelfingen TSV 1860 München TSV 1860 II 14:00 live PUSH

Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Mit 1860 München II erwartet uns natürlich eine absolute Top-Mannschaft, deren spielerische Klasse wir bereits im Hinspiel deutlich gespürt haben. Trotzdem haben wir eine sehr gute Trainingswoche hinter uns und möchten uns natürlich nicht mit einer Niederlage in die Winterpause verabschieden. Wir hoffen dementsprechend auf ein kampfbetontes, intensives Spiel und darauf, dass wir die drei Punkte nicht mit nach München geben werden. Personalsituation FC Gundelfingen: Neo Fähnle, Michi Singer, Jannik Noller und Nico Frisch werden nicht auflaufen können. Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 II): "Für uns steht das letzte Spiel in diesem Jahr an. Wir haben zwar noch keine finale Rückmeldung, ob wirklich gespielt wird, haben die Trainingswoche aber so gestaltet, als würde die Partie sicher stattfinden. Wir wissen aus dem Hinspiel noch, dass es für uns ein sehr schweres Spiel war. Am Ende war es vielleicht sogar ein etwas glücklicher 1:0-Sieg. Gundelfingen ist eine sehr robuste Mannschaft, extrem laufstark und vor allem im Umschaltspiel richtig stark. Wenn wir am Samstag spielen, wird das erneut eine richtig harte Aufgabe - wahrscheinlich auch auf einem schwer bespielbaren Platz. Es wird also ein sehr kampfbetontes Spiel. Für uns gilt es, noch einmal alles reinzuhauen und natürlich zu versuchen, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Mit einem positiven Ergebnis wollen wir dann eine insgesamt gute Hinrunde abschließen." Personalsituation TSV 1860 II: Bei den Junglöwen gibt es im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderungen im Kader.

Morgen, 14:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten TuS Geretsried Geretsried 14:00 PUSH

Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Wir erwarten mit Geretsried einen Aufsteiger, der sich in der Liga gut gefestigt und seine absolute Berechtigung unter Beweis gestellt hat. Wir haben uns im Hinspiel extrem schwer getan, was aber zu großen Teilen auch an unserer eigenen, sehr lethargischen Leistung lag. Daher haben wir zum einen etwas gut zu machen und wollen das Jahr 2025 zudem positiv abschließen." Personalsituation SV Heimstetten: Vor dem Einsatz von Luka Arslan und Yamin H-Wold steht noch ein Fragezeichen. Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Grundsätzlich sind wir verletzungsbedingt weiterhin eingeschränkt. Rosina fällt aus, er hat sich eine Kapsel im Knie angerissen. Hofherr fehlt ebenfalls weiterhin. Damit sind wir in der Innenverteidigung sehr, sehr dünn besetzt – eigentlich sogar gar nicht besetzt. Das wollen wir aber kompensieren, und das werden wir auch. Wir treffen auf eine Mannschaft, die wirklich sehr stark ist. Ich finde, dass sie für ihre Spielweise bislang eigentlich zu wenige Punkte geholt haben. In ihren Ergebnissen ist eine gewisse Streu drin, wodurch sie schwer auszurechnen sind und mit einer gewissen Unberechenbarkeit kommen. Für uns geht es nach dem spielfreien Wochenende und dem Spielausfall zuletzt darum, mit den vorhandenen Kraftreserven alles rauszuhauen und ein bestmögliches Ergebnis mitzunehmen. Wir wollen tabellarisch etwas Luft bekommen und entspannter in die Wintervorbereitung gehen, das ist unser Ziel. Uns ist natürlich bewusst, wie schwer es gegen eine spielerisch starke Mannschaft wird. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Witterungsbedingungen mitspielen.“ Personalsituation TuS Geretsried: Die genannten Adrian Hofherr und Sebastian Rosina werden nicht auf dem Spielberichtsbogen stehen.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Kottern TSV Kottern SV Erlbach SV Erlbach 14:00 PUSH