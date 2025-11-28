Witterungsprobleme prägen den letzten Spieltag 2025

Der 21. Spieltag der Bayernliga Süd wird derzeit stark von den winterlichen Bedingungen geprägt. Fest steht: Das Freitagsspiel zwischen Schwaig und Ismaning kann witterungsbedingt nicht stattfinden. Ob die weiteren Begegnungen am Samstag angepfiffen werden können, bleibt dagegen offen – zahlreiche Plätze in Bayern sind nach Frost und anhaltenden Niederschlägen schwer bespielbar und stehen unter genauer Beobachtung der Vereine und Platzkommissionen.
Sportlich wäre der Spieltag dennoch brisant, denn es handelt sich um die letzten Auftritte vor der Winterpause. Die Teams möchten sich mit einem positiven Ergebnis in die lange Unterbrechung verabschieden. Ob der Ball am Wochenende aber tatsächlich rollen kann, entscheidet sich vielerorts erst kurzfristig.
Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Mit 1860 München II erwartet uns natürlich eine absolute Top-Mannschaft, deren spielerische Klasse wir bereits im Hinspiel deutlich gespürt haben. Trotzdem haben wir eine sehr gute Trainingswoche hinter uns und möchten uns natürlich nicht mit einer Niederlage in die Winterpause verabschieden. Wir hoffen dementsprechend auf ein kampfbetontes, intensives Spiel und darauf, dass wir die drei Punkte nicht mit nach München geben werden.
Personalsituation FC Gundelfingen: Neo Fähnle, Michi Singer, Jannik Noller und Nico Frisch werden nicht auflaufen können.
Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 II): "Für uns steht das letzte Spiel in diesem Jahr an. Wir haben zwar noch keine finale Rückmeldung, ob wirklich gespielt wird, haben die Trainingswoche aber so gestaltet, als würde die Partie sicher stattfinden. Wir wissen aus dem Hinspiel noch, dass es für uns ein sehr schweres Spiel war. Am Ende war es vielleicht sogar ein etwas glücklicher 1:0-Sieg. Gundelfingen ist eine sehr robuste Mannschaft, extrem laufstark und vor allem im Umschaltspiel richtig stark. Wenn wir am Samstag spielen, wird das erneut eine richtig harte Aufgabe - wahrscheinlich auch auf einem schwer bespielbaren Platz. Es wird also ein sehr kampfbetontes Spiel. Für uns gilt es, noch einmal alles reinzuhauen und natürlich zu versuchen, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Mit einem positiven Ergebnis wollen wir dann eine insgesamt gute Hinrunde abschließen."
Personalsituation TSV 1860 II: Bei den Junglöwen gibt es im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderungen im Kader.
Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Wir erwarten mit Geretsried einen Aufsteiger, der sich in der Liga gut gefestigt und seine absolute Berechtigung unter Beweis gestellt hat. Wir haben uns im Hinspiel extrem schwer getan, was aber zu großen Teilen auch an unserer eigenen, sehr lethargischen Leistung lag. Daher haben wir zum einen etwas gut zu machen und wollen das Jahr 2025 zudem positiv abschließen."
Personalsituation SV Heimstetten: Vor dem Einsatz von Luka Arslan und Yamin H-Wold steht noch ein Fragezeichen.
Daniel Dittmann (Trainer TuS Geretsried): "Grundsätzlich sind wir verletzungsbedingt weiterhin eingeschränkt. Rosina fällt aus, er hat sich eine Kapsel im Knie angerissen. Hofherr fehlt ebenfalls weiterhin. Damit sind wir in der Innenverteidigung sehr, sehr dünn besetzt – eigentlich sogar gar nicht besetzt. Das wollen wir aber kompensieren, und das werden wir auch. Wir treffen auf eine Mannschaft, die wirklich sehr stark ist. Ich finde, dass sie für ihre Spielweise bislang eigentlich zu wenige Punkte geholt haben. In ihren Ergebnissen ist eine gewisse Streu drin, wodurch sie schwer auszurechnen sind und mit einer gewissen Unberechenbarkeit kommen. Für uns geht es nach dem spielfreien Wochenende und dem Spielausfall zuletzt darum, mit den vorhandenen Kraftreserven alles rauszuhauen und ein bestmögliches Ergebnis mitzunehmen. Wir wollen tabellarisch etwas Luft bekommen und entspannter in die Wintervorbereitung gehen, das ist unser Ziel. Uns ist natürlich bewusst, wie schwer es gegen eine spielerisch starke Mannschaft wird. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Witterungsbedingungen mitspielen.“
Personalsituation TuS Geretsried: Die genannten Adrian Hofherr und Sebastian Rosina werden nicht auf dem Spielberichtsbogen stehen.
Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Nach dem ausgefallenen Spiel letzte Woche in Geretsried war diese Woche aufgrund der Wetterkapriolen eine ordentliche Vorbereitung auf das letzte Heimspiel gegen Erlbach herausfordernd. Wir haben aber das Beste daraus gemacht und wollen uns mit einer guten Leistung aus dem Jahr 2025 verabschieden. Mit Erlbach erwarten wir ein Team, welches sich durch hervorragende Arbeit in den letzten drei Jahren zu einem Top-Team in der Bayernliga entwickelt hat. Wir wissen daher, was auf uns zukommt."
Personalsituation TSV Kottern: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord.
Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Wir haben letzte Woche, glaube ich, unsere bisher beste Saisonleistung gezeigt und unser Heimspiel völlig verdient in dieser Höhe gewonnen. Jetzt freuen wir uns auf die Aufgabe in Kottern. Es sind alle Mann an Bord, was natürlich sehr erfreulich ist - vor allem, dass Simon Hefter nach seiner Verletzung erstmals wieder im Kader stand und auch diese Woche zur Verfügung steht. Wir wissen, wie schwer die Aufgabe in Kottern wird. Sie haben nach wie vor sehr, sehr viel Qualität im Kader, und ich bin mir sicher, dass sie sich weiter von unten herausarbeiten werden."
Personalsituation SV Erlbach: Die Oberbayern gehen mit Bestbesetzung in der Jahresendspurt.
--> zu dieser Partie folgt ein separater Bericht
--> zu dieser Partie folgt ein separater Bericht
Rainer Elfinger (Trainer Türkgücü München): "Nach den zwei guten bis sehr guten Auftritten meiner Mannschaft in Erlbach und Kirchanschöring haben wir in meinem ersten Heimspiel ein weiteres Schwergewicht bzw. eine individuell exklusiv besetzte Spitzenmannschaft zu Gast. Wenn wir allerdings genauso aktiv und taktisch diszipliniert agieren wie zuletzt, bin ich mir sicher, dass wir, trotz einer Tabellenkonstellation „Schlusslicht gegen Zweitplatzierten“, gute Chancen auf einen Heimerfolg haben werden."
Personalsituation Türkgücü München: Bis auf die Langzeitverletzten stehen alle Mann zur Verfügung.
Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): "Das letzte Spiel vor der Winterpause ist immer wichtig und wir ordnen den Gegner richtig ein. Die beiden letzten Spiel von Türkgücü, gegen zwei absolute Top-Teams, waren richtig gut und sie hätten definitiv mehr Punkte verdient gehabt. Es wird ein schwieriges Spiel, für beide Mannschaften eine enorm wichtige Partie. Wir gehen davon aus, dass wir auf Kunstrasen spielen werden, ob das für eine Mannschaft ein Vor- oder Nachteil ist, wird sich zeigen. Wir gehen hochmotiviert in die Partie, werden offensiv und mutig auftreten und alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen. Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir 90 Minuten aktiv sind und auch bereit sein werden, schwierige Phasen zu überstehen."
Personalsituation TSV Landsberg: Landsberg vermeldet ein bis zwei grippal angeschlagene Spieler, ansonsten ist der Kader vollständig.