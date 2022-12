Witterungsbedingte Absage in Frankfurt 1.FC Saarbrücken: Mit zwei Nachholspielen ins neue Jahr

Wie fast schon zu erwarten war wurde das letzte Bundesliga-Spiel der B-Junioren des 1. FC Saarbrücken witterungsbedingt abgesagt. Ursprünglich hätte das Team von Trainer Matthias Malter am Samstag bei Eintracht Frankfurt spielen sollen.

Mit zwei Nachholspielen geht das B-Junioren-Bundesligateam des 1. FC Saarbrücken in die Winterpause. Nachdem die Begegnung beim Vorletzten SpVgg. Greuther Fürth auf Betreiben der Franken aufs kommende Jahr verlegt wurde, musste nun das für Samstag vorgesehene Nachholspiel bei Eintracht Frankfurt ebenfalls ins neue Jahr verschoben werden. Diesmal sind witterungstechnische Probleme mit gefrorenem Boden im Riederwald-Stadion der Grund. Beide Begegnungen werden im neuen Jahr nachgeholt, so dass das Saarbrücker Team als Schlusslicht in due Winterpause geht.