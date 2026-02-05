Witterung stoppt Vorbereitung: Testspiele abgesagt

– Foto: André Nückel

Die Wintervorbereitung des SV Atlas Delmenhorst muss kurzfristig angepasst werden. Die beiden kommenden Testspiele wurden witterungsbedingt abgesagt. Anhaltende Kälte und unbespielbare Plätze lassen eine Austragung der Partien nicht zu.

Neue Testpartie kurzfristig organisiert

Als Ersatz reagierten die Verantwortlichen schnell: Am Sonntag, den 8. Februar 2026, bestreitet der SV Atlas Delmenhorst ein Testspiel gegen GW Firrel. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Gespielt wird beim NEC Delfzijl in den Niederlanden, wo bessere Platzbedingungen eine Austragung ermöglichen.

Trotz der Absagen bleibt der Fahrplan der Blau-Gelben weitgehend intakt. Das zusätzliche Testspiel soll dem Trainerteam weitere Erkenntnisse liefern und den Spielern wichtige Wettkampfpraxis verschaffen – gerade mit Blick auf den bevorstehenden Pflichtspielstart.