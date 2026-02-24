Witterung stoppt Spelles Testspielpläne

Nachdem bereits das erste Punktspiel des Jahres am vergangenen Samstag in Rehden abgesagt worden war, hatte sich der SCSV kurzfristig um ein Freundschaftsspiel bemüht. Doch schon am Wochenende kam kein Vergleich zustande. Nun ist endgültig klar: Statt Testspiel steht am Dienstag Training auf dem Programm.

Blick richtet sich auf Pflichtspielstart

Die Speller setzen ihre Hoffnungen nun auf das kommende Wochenende. Am Samstag soll endlich das erste Pflichtspiel des Restprogramms stattfinden. Um 16 Uhr tritt der SCSV auswärts beim Lüneburger SK Hansa an.