Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Witterung stoppt Spelles Testspielpläne
Oberligist muss Vorbereitung anpassen und setzt auf Training statt Freundschaftsspiel
Der SC Spelle-Venhaus muss seine Vorbereitung erneut umstellen. Das für Dienstag, 24. Februar 2026, geplante Testspiel des Fußball-Oberligisten fällt aufgrund der anhaltend widrigen Witterungsbedingungen aus. Damit zerschlagen sich die kurzfristigen Hoffnungen auf einen weiteren Härtetest vor dem Pflichtspielstart.
Nachdem bereits das erste Punktspiel des Jahres am vergangenen Samstag in Rehden abgesagt worden war, hatte sich der SCSV kurzfristig um ein Freundschaftsspiel bemüht. Doch schon am Wochenende kam kein Vergleich zustande. Nun ist endgültig klar: Statt Testspiel steht am Dienstag Training auf dem Programm.
Blick richtet sich auf Pflichtspielstart
Die Speller setzen ihre Hoffnungen nun auf das kommende Wochenende. Am Samstag soll endlich das erste Pflichtspiel des Restprogramms stattfinden. Um 16 Uhr tritt der SCSV auswärts beim Lüneburger SK Hansa an.
Ob die Partie stattfinden kann, hängt jedoch erneut von den Platz- und Wetterbedingungen ab. Nach den jüngsten Ausfällen bleibt die Vorbereitung für die Emsländer weiterhin von Unsicherheit geprägt.