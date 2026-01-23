Witterung erzwingt Spielabsage in Jena

Die Frauen des VfL Wolfsburg müssen ihren Pflichtspielauftakt nach der Winterpause verschieben. Das für Samstag geplante Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Carl Zeiss Jena ist witterungsbedingt abgesagt worden. Damit verlängert sich die spielfreie Phase für die Wölfinnen ungeplant.

Platz unbespielbar erklärt

Ausschlaggebend für die Absage sind die aktuellen Wetterverhältnisse. Nach einer Platzbegehung erklärte eine Platzkommission den Rasen im Ernst-Abbe-Sportfeld für nicht bespielbar. Frost und winterliche Bedingungen ließen einen regulären Spielbetrieb nicht zu.

Die Begegnung war Teil des Spieltags in der Google Pixel Frauen-Bundesliga und sollte den Pflichtspielstart des VfL nach der Winterpause markieren. Wann die Partie nachgeholt wird, steht derzeit noch nicht fest. Ein neuer Termin soll zeitnah bekanntgegeben werden.