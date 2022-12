Witterung bremst Spielbetrieb in der Oberliga Niederrhein aus In der Oberliga Niederrhein rollt am Wochenende zum letzten Mal der Ball - eigentlich. Fünf Spiele finden wegen der Witterung bereits nicht statt.

Spieltext FC Monheim - VfB Hilden

Spieltext FSV Duisburg - SF Baumberg

So geht es 2023 weiter

23. Spieltag

Fr., 03.02.23 19:30 Uhr SSVg Velbert - Cronenberger SC

Sa., 04.02.23 18:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - SV Sonsbeck

So., 05.02.23 14:45 Uhr SC Union Nettetal - FSV Duisburg

So., 05.02.23 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SpVg Schonnebeck

So., 05.02.23 15:00 Uhr TSV Meerbusch - MSV Düsseldorf

So., 05.02.23 15:00 Uhr VfB Homberg - Germania Ratingen 04/19

So., 05.02.23 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Hamborn 07

So., 05.02.23 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - TVD Velbert

So., 05.02.23 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - FC Kray

So., 05.02.23 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - 1. FC Monheim

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: