Wittendorf stürmt an die Spitze – Dramatik pur am 2. Spieltag

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald ging es hoch her: klare Favoritensiege, Last-Minute-Tore und ein wahres Torfestival sorgten für reichlich Emotionen und Bewegung in der Tabelle.

Sulz zeigte eine Gala-Vorstellung und ließ Eutingen keine Chance. Schon nach 20 Minuten stand es 3:0 durch Rumpel (12.), Siegel per Strafstoß (18.) und Mutschler Jr. (20.). Noch vor der Pause erhöhte erneut Siegel (40.) auf 4:0. Ein Statement-Sieg, der Sulz direkt in die Spitzengruppe katapultiert.

In Nagold gab es Fußball pur mit Gänsehautgarantie. Ibrahim Büyükköse brachte den VfL früh in Führung (17.), doch Felix Junghans drehte mit einem Doppelpack (28., 64.) die Partie zugunsten der Gäste. Als alles nach dem ersten Saisonsieg der Dornhaner aussah, schlug Stefan Wurm in der dritten Minute der Nachspielzeit zu – der 2:2-Ausgleich fühlte sich für Nagold wie ein Sieg an, während Dornhan den verpassten Erfolg beklagen musste.

Auch Gechingen ließ nichts anbrennen und überrollte Baiersbronn. Steffen Honigmann eröffnete früh (3.), dann folgte ein unglückliches Eigentor von Kevin Braun (42.). Direkt im Anschluss legte Jonathan Tommasi nach (43.), ehe Patrick Roebner in der 67. Minute endgültig alles klar machte. Ein überzeugender Heimsieg, der Mut für die kommenden Wochen macht. ---

Ein Wahnsinnsspiel in Ottenbronn: Mandel (5.), Singh (41.), Schönfelder (48.) und erneut Mandel (54.) sorgten für eine komfortable 4:1-Führung der Gastgeber. Doch Gültlingen startete eine furiose Aufholjagd. Brose (83.), Blum (89.) und Göppert per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+2) retteten ein 4:4. Ein Spektakel, das beiden Teams jedoch wenig in der Tabelle bringt. ---

In Altburg gab es ein Wechselbad der Gefühle. Baur brachte die Gäste in Führung (17.), Hölzle glich aus (25.), ehe Brecht Altburg sogar nach vorne brachte (51.). Doch Felldorf/Bierlingen schlug zurück: Heim (63.) und Kaiser (69.) drehten das Spiel – und die Hausherren standen am Ende mit leeren Händen da. ---

Althengstett demonstrierte seine Offensivkraft und traf nach Belieben. Stieger (10.) und Telalovic mit einem Doppelschlag (26., 30.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Keppler (62.), doch Hindenach (65.), Behrami (77.) und erneut Keppler (81.) zum 2:5-Endstand hielten den Favoritenkurs der Gäste fest im Blick. ---

Wittendorf bleibt das Maß der Dinge. Der Aufsteiger aus Möttlingen hielt zunächst tapfer dagegen, doch kurz vor der Pause traf Haas (45.+2) zur Führung. Danach brachen alle Dämme: Schmid (54.), Sumser (71., 86.) und Möhrle (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Mit zwei Siegen und 7:1 Toren thront Wittendorf souverän an der Spitze. ---

Drama pur in Dornstetten: Thomas brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.+2). Dornstetten rannte lange vergeblich an, ehe Tsehaye in der 81. Minute ausglich. Als alle mit einem Remis rechneten, erzielte Kilian in der Nachspielzeit (90.+2) den umjubelten Siegtreffer. Drei Punkte, die Dornstetten in der Tabelle wertvoll nach vorne schieben.

