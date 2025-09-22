Wittendorf marschiert weiter – Dornstetten neuer Verfolger

Der Spitzenreiter aus Wittendorf bleibt makellos und fährt den fünften Sieg im fünften Spiel ein. Hinter dem Absteiger schiebt sich Aufsteiger Dornstetten auf Rang zwei, während Gültlingen mit einem spektakulären Erfolg weiter oben dranbleibt. Altburg überrascht in Oberreichenbach, am Tabellenende bleibt Möttlingen ohne Punkt.

Ein packendes Duell mit viel Dramatik. Lukas Plocher brachte Sulz in der 10. Minute in Führung und legte in der 28. Minute nach. Kurz vor der Pause brachte Leon Kaiser die Hausherren mit seinem Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) zurück. Im zweiten Durchgang kippte die Partie endgültig, als Felix Plocher in der 73. Minute unglücklich ins eigene Tor traf. Am Ende blieb es beim 2:2, das beide Teams im Rennen um die oberen Plätze hält.

Der Primus bleibt unantastbar. Wittendorf kontrollierte die Partie von Beginn an und ging durch Patrick Möhrle in der 10. Minute in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Marco Sumser in der 48. Minute auf 2:0 und sorgte für die Entscheidung. Dornhan versuchte viel, blieb aber harmlos. Wittendorf führt nun mit fünf Siegen aus fünf Spielen souverän die Tabelle an.

Der Aufsteiger steckt weiter in der Krise. Schon nach 8. Minuten brachte Lukas Weber Ottenbronn in Führung, Julian Immisch legte in der 20. Minute nach. Zwar verkürzte Thomas Kattner in der 26. Minute für Möttlingen, doch erneut Immisch stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (43.). In der 79. Minute setzte Mandeep Singh den Schlusspunkt zum 4:1. Für Möttlingen ist es die fünfte Niederlage im fünften Spiel, während Ottenbronn auf acht Punkte klettert.

Was für ein Fußballfest in Gültlingen: Schon in der 6. Minute gingen die Gäste durch Daniel Atis in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Philipp Schweitzer aus. Nach der Pause drehte Marcus Pflieger das Spiel: Zunächst traf er in der 54. Minute, dann stellte er nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Stefan Wurm (64.) mit seinem zweiten Treffer in der 68. Minute den 3:2-Endstand her. Gültlingen bleibt ungeschlagen und mischt als Tabellendritter ganz oben mit. ---

Dornstetten setzt seine Erfolgsserie fort. Fabio Weimer brachte Baiersbronn in der 24. Minute in Führung. Doch kurz nach der Pause glich Tim Jung in der 47. Minute aus. Felix Burkhardt sorgte in der 78. Minute für den Siegtreffer des Aufsteigers. Mit nun zwölf Punkten ist Dornstetten neuer erster Verfolger von Tabellenführer Wittendorf. Baiersbronn dagegen bleibt bei sechs Zählern stehen. ---

Ein Befreiungsschlag für Eutingen: Kai Frank eröffnete in der 27. Minute, ehe Jascha Fauss mit einem Doppelschlag in der 55. und 59. Minute für klare Verhältnisse sorgte. Dario Gasparevic erhöhte in der 80. Minute sogar auf 4:0. Raphael Hopf gelang in der 83. Minute nur noch Ergebniskosmetik. Mit diesem Sieg verschafft sich Eutingen etwas Luft im Tabellenkeller. ---

Eine faustdicke Überraschung im Nordschwarzwald: Altburg entführte drei Punkte vom Tabellenzweiten. Luca Malandra erzielte die Führung in der 21. Minute und legte in der 78. Minute nach. Zwar verkürzte Max Keppler nur eine Minute später, doch Oberreichenbach konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. Für Altburg war es ein Big Point im Abstiegskampf. ---

Eine dramatische Partie mit spätem Höhepunkt. Schon in der 12. Minute brachte Lenny Zipperle die Gäste aus Gechingen in Führung. Nach 71. Minuten glich Christoph Hindenach für Althengstett aus. In der Nachspielzeit schlug Christian Ferro zu und traf in der 90.+5 Minute zum Sieg.

